法人税など計約1億5700万円を脱税したとして法人税法違反などの罪で東京地検特捜部に在宅起訴され、裁判中のモデル、実業家の宮崎麗果被告（38）が16日、インスタグラムを更新。自身が手がけるECサイト「herbacie」の一時クローズ及びリニューアルを発表した。

宮崎氏はストーリーズを更新し、「herbacie サイト一時クローズ およびリニューアルのお知らせ このたびherbacieでは、商品およびECサイトのリニューアルに伴い、現在のオンラインショップを一時クローズさせていただくこととなりました」と発表。現サイトの最終日は今月31日とした。

続けて「現在、新しくなったherbacieを皆さまへお届けできるよう 商品の改良やサイトのリニューアルを進めております。リニューアル後のサイトは、今夏頃のオープンを予定しております。詳細な日程につきましては、改めてご連絡をさせていただきます。また、一時クローズに伴い、『シルエットジェル定期便』につきましても、2026年5月21日ご購入分をもちまして終了となります。定期便のご契約につきましてはこちらで順次お手続きをおこないますため、お客様ご自身での解約操作は不要です」とつづった。

宮崎被告は、22年10月に芸能界を引退した黒木啓司さん（46）と21年12月に結婚。東京地検に告発されたとの報道後には、インスタグラムで「本件については、過少申告のご指摘を重く受け止め、深く反省しております。専門家の助言のもと、必要な修正申告および納税に速やかに対応して参ります。以後、正しい申告を徹底して参ります」と謝罪していた。

裁判は検察側が懲役2年6カ月を求刑しており、判決は7月15日に言い渡される予定。