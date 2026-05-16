[5.16 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第17節](ヤマハ)

※14:30開始

主審:中村太

<出場メンバー>

[ジュビロ磐田]

先発

GK 1 川島永嗣

DF 30 山崎浩介

DF 50 植村洋斗

DF 52 ヤン・ファンデンベルフ

MF 2 川崎一輝

MF 4 松原后

MF 6 金子大毅

MF 7 上原力也

MF 9 渡邉りょう

MF 16 グスタボ・シルバ

FW 11 マテウス・ペイショット

控え

GK 21 三浦龍輝

DF 3 森岡陸

DF 20 加藤大育

DF 36 吉村瑠晟

MF 8 為田大貴

MF 18 井上潮音

MF 39 角昂志郎

MF 42 石塚蓮歩

FW 27 佐藤凌我

監督

三浦文丈

[藤枝MYFC]

先発

GK 21 ジョーンズ・レイ

DF 2 永野修都

DF 3 鈴木翔太

DF 16 森侑里

MF 8 浅倉廉

MF 10 菊井悠介

MF 13 中村優斗

MF 15 杉田真彦

MF 17 岡澤昂星

MF 19 近藤優成

FW 11 真鍋隼虎

控え

GK 31 栗栖汰志

DF 5 楠本卓海

DF 22 久富良輔

DF 25 中村涼

MF 26 河本大雅

MF 30 芹生海翔

MF 50 金子翔太

FW 7 松木駿之介

FW 29 閑田隼人

監督

槙野智章