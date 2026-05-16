磐田vs藤枝 スタメン発表
[5.16 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第17節](ヤマハ)
※14:30開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 30 山崎浩介
DF 50 植村洋斗
DF 52 ヤン・ファンデンベルフ
MF 2 川崎一輝
MF 4 松原后
MF 6 金子大毅
MF 7 上原力也
MF 9 渡邉りょう
MF 16 グスタボ・シルバ
FW 11 マテウス・ペイショット
控え
GK 21 三浦龍輝
DF 3 森岡陸
DF 20 加藤大育
DF 36 吉村瑠晟
MF 8 為田大貴
MF 18 井上潮音
MF 39 角昂志郎
MF 42 石塚蓮歩
FW 27 佐藤凌我
監督
三浦文丈
[藤枝MYFC]
先発
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 2 永野修都
DF 3 鈴木翔太
DF 16 森侑里
MF 8 浅倉廉
MF 10 菊井悠介
MF 13 中村優斗
MF 15 杉田真彦
MF 17 岡澤昂星
MF 19 近藤優成
FW 11 真鍋隼虎
控え
GK 31 栗栖汰志
DF 5 楠本卓海
DF 22 久富良輔
DF 25 中村涼
MF 26 河本大雅
MF 30 芹生海翔
MF 50 金子翔太
FW 7 松木駿之介
FW 29 閑田隼人
監督
槙野智章
※14:30開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 30 山崎浩介
DF 50 植村洋斗
DF 52 ヤン・ファンデンベルフ
MF 2 川崎一輝
MF 4 松原后
MF 6 金子大毅
MF 7 上原力也
MF 9 渡邉りょう
MF 16 グスタボ・シルバ
FW 11 マテウス・ペイショット
控え
GK 21 三浦龍輝
DF 3 森岡陸
DF 36 吉村瑠晟
MF 8 為田大貴
MF 18 井上潮音
MF 39 角昂志郎
MF 42 石塚蓮歩
FW 27 佐藤凌我
監督
三浦文丈
[藤枝MYFC]
先発
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 2 永野修都
DF 3 鈴木翔太
DF 16 森侑里
MF 8 浅倉廉
MF 10 菊井悠介
MF 13 中村優斗
MF 15 杉田真彦
MF 17 岡澤昂星
MF 19 近藤優成
FW 11 真鍋隼虎
控え
GK 31 栗栖汰志
DF 5 楠本卓海
DF 22 久富良輔
DF 25 中村涼
MF 26 河本大雅
MF 30 芹生海翔
MF 50 金子翔太
FW 7 松木駿之介
FW 29 閑田隼人
監督
槙野智章