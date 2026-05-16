男の子の保育園への送り道に付き添っていた大型犬。その帰り道で見せた様子が、「家族愛に溢れている」と話題になっています。思わず心がほっこりしてしまう、男の子を見送る大型犬のお姿とは…？

投稿は30万回以上再生され、「素敵な関係性」「癒される」とのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：朝、保育園に行く男の子を『お見送り』する大型犬→お別れ後、帰ろうとすると…『まさかの光景』】

三男くんのお見送りへ

Instagramアカウント「kinako_3bros」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「きなこ」ちゃんのお姿。6歳になるきなこちゃんは、3人の男の子たちと暮らしているワンコで、この日は三男くんの保育園への送り道を一緒に歩いていたそうです。

お天気のよい朝の道を、自転車に乗った三男くんが先導するように進み、その横をきなこちゃんが軽やかに並走。尻尾を大きく振りながら嬉しそうについていく姿からは、三男くんとの時間を楽しんでいる様子が伝わってきます。

帰り道でまさかの“拒否ゴル”

しかし、お見送りが終わり帰宅しようとすると、きなこちゃんはピタリと停止。三男くんが去っていった方向をじっと見つめたまま、なかなか動こうとしなかったそうです。少し戸惑っているかのような姿に、思わず愛おしさが込み上げてきます。

飼い主さんがリードを引いて「帰ろう」と声をかけても、きなこちゃんは踏ん張ったまま微動だにせず。途中で一瞬だけ飼い主さんへ顔を向ける場面もありましたが、すぐにまた三男くんの方へ視線を戻していたのだとか。その健気な姿に、胸がじんわり温かくなります。

三男くんが気になる様子にほっこり♡

きなこちゃんは、歩道の真ん中で立ち止まったまま、ずっと三男くんが向かった方向を見つめ続けていたそう。35kgあるという体を踏ん張って動かない姿からは、「一緒に帰りたい」という気持ちが伝わってくるかのようです。

家族のことを大切に思っているようにも見えるきなこちゃんのお姿は、まさに愛情たっぷり。三男くんを気にかけ続けるその様子は、多くの人の心をほっこりと温かい気持ちにさせたのでした。

投稿には「三男君の事心配なのかな、優しいきなこちゃん」「後ろ髪を引かれるとはこのことかしら？」「この関係性に凄く心がなごむ」「ついてこないし姿見えないし…心配なんですね」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「kinako_3bros」では、きなこちゃんと3兄弟の心温まる日常の様子が多数投稿されています。優しさあふれる毎日に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「kinako_3bros」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。