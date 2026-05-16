インスタグラム更新

今年3月に行われたスピードスケートの世界選手権を最後に、現役を引退した高木美帆さんが自身のインスタグラムを更新。意外な賞の受賞と、その授賞式で待っていたサプライズを報告した。競技中とは違った印象を持たせる姿に、ファンから大きな反響が集まっている。

「本日は黒髪大賞の授与式でした」と14日に報告した高木さん。茶色のワンピースに、胸のあたりまでかかるロングの黒髪が印象的なソロショットを公開している。

「今もっとも黒髪の似合う方」に向けて、その美しさを称える同賞。特別賞を受賞した。

サプライズのバースデーケーキも贈られたそうで「本当にびっくりしました とてもおいしかったです」と喜びもつづった。22日が32歳の誕生日で、一足早いお祝いとなったようだ。

「素敵な衣装と髪型をセットしていただけて気恥ずかしい思いもありながら楽しい式となりました みなさまありがとうございました また、明日からはいつもの高木美帆スタイルに戻る予定です笑」とつづった。

「いつもの美帆さんも素敵なんだけど、、綺麗です」

「髪の毛伸ばした甲斐があったね！」

「衣装もメイクもとっても素敵です」

「うわぁ、新しい美帆さん」

「一瞬誰かわかりませんでした」

「本当に美帆さんですか？！」

「ケーキ、凄いですね、もったいなくて食べられないですね」

「ロングの容姿で、新たな一面を魅せていただけて、うれしい」

「いつもと雰囲気が違って、更に素敵です」

高木さんはミラノ・コルティナ五輪で500、1000メートル、団体パシュートで銅メダルを獲得。2018年平昌五輪ではメダル3つ、2022年北京五輪では4つのメダルを獲得し、通算メダル数は夏・冬を通じて日本女子最多の10個を獲得した。3月上旬にオランダで行われた世界選手権を最後に現役を退いた。



（THE ANSWER編集部）