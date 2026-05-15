【並び替えクイズ】「ん か ん あ ほ」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
文字を組み替えて隠れた言葉を見つけ出す作業は、脳の柔軟性を高めるのに効果的です。1分以内を目指して挑戦してみましょう！
ん か ん あ ほ
ヒント：最後の文字は「ん」
答えを見る
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▼解説
正解は「保安官（ほあんかん）」です。この問題のポイントは、2つある「ん」の使いどころ。1分以内に見つけられましたか？ 西部劇のヒーローのような響きを持つこの単語、意外とひらがなで見ると新鮮ですよね。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
文字を組み替えて隠れた言葉を見つけ出す作業は、脳の柔軟性を高めるのに効果的です。1分以内を目指して挑戦してみましょう！
問題：「ん か ん あ ほ」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
ん か ん あ ほ
ヒント：最後の文字は「ん」
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正解：ほあんかん正解は「ほあんかん」でした。
▼解説
正解は「保安官（ほあんかん）」です。この問題のポイントは、2つある「ん」の使いどころ。1分以内に見つけられましたか？ 西部劇のヒーローのような響きを持つこの単語、意外とひらがなで見ると新鮮ですよね。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)