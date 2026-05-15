バラバラになった5つのひらがなを並び替えて、正しい単語を完成させてください。制限時間は1分！ シンプルなルールながら、文字の組み合わせを考える作業は脳の活性化にぴったりです。あなたはパッと答えがひらめきますか？

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

文字を組み替えて隠れた言葉を見つけ出す作業は、脳の柔軟性を高めるのに効果的です。1分以内を目指して挑戦してみましょう！

問題：「ん か ん あ ほ」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

ん か ん あ ほ

ヒント：最後の文字は「ん」

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正解：ほあんかん

正解は「ほあんかん」でした。

▼解説
正解は「保安官（ほあんかん）」です。この問題のポイントは、2つある「ん」の使いどころ。1分以内に見つけられましたか？ 西部劇のヒーローのような響きを持つこの単語、意外とひらがなで見ると新鮮ですよね。

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)