これから発売される注目雑誌から、魅力的な付録「ふせんセット」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。発売前に予約しておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『Disney ZOOTOPIA たっぷり使える！ ふせんBOOK』（宝島社）の「ふせんセット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『Disney ZOOTOPIA たっぷり使える！ ふせんBOOK』の「ふせんセット」が見逃せない！


宝島社から6月12日に発売される『Disney ZOOTOPIA たっぷり使える！ ふせんBOOK』（税込1210円）。付録として、「ふせんセット」が付いてきます。

全19種類・380枚の圧倒的なボリューム感


今回の付録は、ディズニー映画『ズートピア』シリーズのアートがたっぷり楽しめる豪華なふせんセットです。全19種類、合計380枚という大容量なので、仕事や勉強で毎日気兼ねなく使うことができます。ジュディやニックといった人気キャラクターはもちろん、最新作『ズートピア2』のキャラクターもデザインされており、ファン必見の仕上がりです。

劇中のキーアイテムをモチーフにした遊び心溢れるデザイン


デザインのバリエーションが非常に豊かで、キャラクターの全身カットから、劇中に登場する「にんじんペン」や「ニックの名札」をモチーフにしたものまで揃っています。ダイカットタイプやスティックタイプなど形も様々で、手帳のデコレーションや伝言メモとしてなど、用途に合わせて使い分けられるのが魅力。ここでしか手に入らない本誌限定のデザインは、持っているだけで気分が上がること間違いなしです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)