【付録】ズートピア「ふせんセット」が付いてくる！ 予約必須の『Disney ZOOTOPIA たっぷり使える！ ふせんBOOK』は6月12日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『Disney ZOOTOPIA たっぷり使える！ ふせんBOOK』（宝島社）の「ふせんセット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月12日に発売される『Disney ZOOTOPIA たっぷり使える！ ふせんBOOK』（税込1210円）。付録として、「ふせんセット」が付いてきます。
今回の付録は、ディズニー映画『ズートピア』シリーズのアートがたっぷり楽しめる豪華なふせんセットです。全19種類、合計380枚という大容量なので、仕事や勉強で毎日気兼ねなく使うことができます。ジュディやニックといった人気キャラクターはもちろん、最新作『ズートピア2』のキャラクターもデザインされており、ファン必見の仕上がりです。
デザインのバリエーションが非常に豊かで、キャラクターの全身カットから、劇中に登場する「にんじんペン」や「ニックの名札」をモチーフにしたものまで揃っています。ダイカットタイプやスティックタイプなど形も様々で、手帳のデコレーションや伝言メモとしてなど、用途に合わせて使い分けられるのが魅力。ここでしか手に入らない本誌限定のデザインは、持っているだけで気分が上がること間違いなしです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『Disney ZOOTOPIA たっぷり使える！ ふせんBOOK』の「ふせんセット」が見逃せない！
宝島社から6月12日に発売される『Disney ZOOTOPIA たっぷり使える！ ふせんBOOK』（税込1210円）。付録として、「ふせんセット」が付いてきます。
全19種類・380枚の圧倒的なボリューム感
今回の付録は、ディズニー映画『ズートピア』シリーズのアートがたっぷり楽しめる豪華なふせんセットです。全19種類、合計380枚という大容量なので、仕事や勉強で毎日気兼ねなく使うことができます。ジュディやニックといった人気キャラクターはもちろん、最新作『ズートピア2』のキャラクターもデザインされており、ファン必見の仕上がりです。
劇中のキーアイテムをモチーフにした遊び心溢れるデザイン
デザインのバリエーションが非常に豊かで、キャラクターの全身カットから、劇中に登場する「にんじんペン」や「ニックの名札」をモチーフにしたものまで揃っています。ダイカットタイプやスティックタイプなど形も様々で、手帳のデコレーションや伝言メモとしてなど、用途に合わせて使い分けられるのが魅力。ここでしか手に入らない本誌限定のデザインは、持っているだけで気分が上がること間違いなしです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)