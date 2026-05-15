福原遥、街なかでも“役名呼び捨て”される 『正直不動産』月下役で「『はい！』ってしっかり返事をします」
俳優の福原遥が15日、都内で行われた映画『正直不動産』初日舞台あいさつに登壇した。ドラマシリーズから参加する福原は今作の周囲のうれしい反響について明かした。
【写真】長谷川がフォロー？山下智久の体型への憧れを語る岩崎大昇
同作品は、ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン永瀬財地（山下智久）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（福原）の2人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描く。
足掛け5年を経ての映画化、そして初日を迎え、山下は「映画になるまで支えていただきまして感謝の気持ちでいっぱいです」としみじみ。福原も「5年前から、まさか映画までこれるとは」と笑顔で観客を見渡した。
家族やスタッフからも反響が多いという福原は「（劇中では）『月下』と呼ばれるのですが、街なかでも『月下』と呼んでいただけて愛を感じます」とうれしげ。呼ばれた際は「『はい！』ってしっかり返事をします」と茶目っ気たっぷりに振り返っていた。
このほか、市原隼人、泉里香、長谷川忍（シソンヌ）、岩崎大昇（KEY TO LIT※崎＝たつさき）、大地真央、高橋克典、川村泰祐監督が参加した。
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同作品は、ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン永瀬財地（山下智久）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（福原）の2人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描く。
家族やスタッフからも反響が多いという福原は「（劇中では）『月下』と呼ばれるのですが、街なかでも『月下』と呼んでいただけて愛を感じます」とうれしげ。呼ばれた際は「『はい！』ってしっかり返事をします」と茶目っ気たっぷりに振り返っていた。
このほか、市原隼人、泉里香、長谷川忍（シソンヌ）、岩崎大昇（KEY TO LIT※崎＝たつさき）、大地真央、高橋克典、川村泰祐監督が参加した。