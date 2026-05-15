「スター選手である三笘薫なしで戦わなければならない」

イングランド1部ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫は、今夏に開催されるワールドカップ（W杯）の登録メンバーから外れることが決定した。

5月15日、スウェーデンメディア「Sweden Herald」が報じている。発表された本大会のメンバーリストにその名はなく、同メディアは「スウェーデンの対戦相手である日本は、今夏のサッカー選手権をスター選手である三笘薫なしで戦わなければならない」と、主力アタッカーの不在を伝えている。

三笘はプレミアリーグのブライトン対ウォルバーハンプトンの一戦で太ももの筋肉を負傷。その影響により、今回発表されたW杯メンバーには含まれなかった。同メディアは、今年3月に行われたイングランド代表との国際親善試合において、三笘が「日本の勝利を決定づけるゴールを決めた」実績を振り返り、日本代表におけるその存在の大きさと、今回の欠場がチームに与える影響に触れている。

今回のメンバー選考では、フランス1部モナコでプレーするMF南野拓実も選外となった。南野は昨年12月から膝の負傷で戦線を離脱しており、「昨年12月から膝の怪我で戦列を離れている」と指摘されている。三笘と並び、近年の日本代表を支えてきた攻撃陣の主軸2人を欠く形での本大会入りとなった事実は、対戦国メディアにとっても驚きを持って受け止められているようだ。

日本代表は現地時間6月14日にオランダ代表との初戦を迎え、同26日にはテキサス州ダラスでスウェーデン代表と対戦する。グループリーグ突破を目指す日本にとって、攻撃の核である三笘の不在について「日本はスター選手である三笘薫なしで戦う必要がある」と言及されており、厳しい戦いを強いられる可能性を指摘している。3大会連続の決勝トーナメント進出を目指すなかで、エースの負傷離脱は大きな波紋を広げている。（FOOTBALL ZONE編集部）