日本サッカー協会は１５日、都内で北中米Ｗ杯のメンバー２６人を発表した。フランクフルトＭＦ堂安律は、２２年カタール大会に続き、２度目のＷ杯となる。

２０２２年カタールＷ杯。ドイツ、スペインという優勝経験国を相手に、いずれも途中出場からの「ひと振り」で世界を驚かせた。ドーハの歓喜から４年。今やドイツ・ブンデスリーガで確固たる地位を築き、日本代表の１０番を背負う選手となった。

振り返れば、彼のキャリアは常に「逆境」と「証明」の繰り返しだった。１６歳でＧ大阪からデビューしたころ、裏では「自分は不安症だ」と漏らしていた。宇佐美貴史ら天才肌の先輩たちと比較され、自らの武器を求めてもがいていた。しかし、彼はその不安を燃料に変えた。「俺には左足しかない」と、欧州で研ぎ澄ました武器は、カタールの地で結実した。

特筆すべきは、彼が放つ言葉の変化だ。カタール当時は「結果で黙らせる」という、どこか自身の力を証明し、周囲の雑音をはねのけるための言葉が多かった。しかし、北中米Ｗ杯へ向かう今の堂安からは、チームを勝たせるという覚悟がにじむ。「本気で優勝を目指している。チームが勝てるなら、自分はどうでもいい」と語るようになった。カタールＷ杯を経た４年間の経験は、堂安を変えた。大会前から負傷者の続出という逆境を迎えた森保ジャパンを、リーダーのひとりとしてけん引する。（金川 誉）