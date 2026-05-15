使用例

ロカユニバーサルデザイン株式会社は、KANIの100×150mm角型フィルター用アクセサリー「マスクカード」を5月14日（木）に発売した。初心者でもGNDフィルターの効果を発揮できるよう工夫がされている。

角型フィルターを使い始めたばかりの初心者でも、グラデーション位置を確認しやすくなるように開発された製品。風景写真家の工藤智道氏の要望で製品化された。

100×150mm用フィルターフレームの持ち手部分に嵌め込み、折り曲げてフィルターフレームに被せて使用する。

主にGNDフィルター（ハーフNDフィルター）利用時のグラデーション位置の確認を目的としている。そのほか、フィルターの中央部で透過部と効果部が別れている「パーシャルホワイトプレミアムミスト」や「パーシャルプレミアムブラックミスト」などでの利用にも適しているという。

対応フレーム：Filter Frame 100×150mm（各色） 推奨フィルター：Soft GND/Medium GND/Hard GND/ Reverse GND / Partial White Premium Mist / Partial Premium Black Mist 外形寸法：80×124×0.3mm（山型部 H30mm） 上部抜き穴部：35×4mm 価格：600円