リラックマ×「じゅうじゅうカルビ」がコラボ！ パンケーキプレートなど“ごゆるり”デザートが登場
焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」は、5月19日（火）から、リラックマとのコラボキャンペーンを、全国の店舗で開催する。
【写真】斬新w キイロイトリの趣味”貯金”をイメージしたプリン
■オリジナルグッズも販売
今回開催されるのは、遊び心あふれるコラボメニューの提供をはじめ、オリジナルグッズの販売やオリジナルポストカードの先着プレゼントなどを展開するキャンペーン。
コラボメニューは、リラックマの大好物であるパンケーキに、マンゴーやムースホイップを添えた「リラックマのみんなでごゆるりプレート」など、リラックマたちと癒やしのひとときを過ごせるメニューをラインナップ。
「コリラックマのだいすきいちごミルクフロート」や「キイロイトリのプリン＆マンゴー」といった見た目もかわいい“ごゆるり”デザートが勢ぞろいする。
また、焼き肉を堪能するリラックマたちをデザインした「キャンバスポーチ」、「アクリルスタンド」、「ステッカーセット」などのオリジナルグッズは、各店舗のほかECサイト「TG Mall」でも販売。
さらに、コラボメニュー1つ注文につき、先着1万名限定でオリジナルポストカードをプレゼントする企画も実施予定だ。
【写真】斬新w キイロイトリの趣味”貯金”をイメージしたプリン
■オリジナルグッズも販売
今回開催されるのは、遊び心あふれるコラボメニューの提供をはじめ、オリジナルグッズの販売やオリジナルポストカードの先着プレゼントなどを展開するキャンペーン。
コラボメニューは、リラックマの大好物であるパンケーキに、マンゴーやムースホイップを添えた「リラックマのみんなでごゆるりプレート」など、リラックマたちと癒やしのひとときを過ごせるメニューをラインナップ。
また、焼き肉を堪能するリラックマたちをデザインした「キャンバスポーチ」、「アクリルスタンド」、「ステッカーセット」などのオリジナルグッズは、各店舗のほかECサイト「TG Mall」でも販売。
さらに、コラボメニュー1つ注文につき、先着1万名限定でオリジナルポストカードをプレゼントする企画も実施予定だ。