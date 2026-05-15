台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ（Gong cha）」が展開する、お茶にこだわるゴンチャの新シリーズ「TEACRAFT」

「TEACRAFT」の第2弾として「マスカット&ピーチ 凍頂烏龍」が期間限定で販売されます☆

ゴンチャ「TEACRAFT」シリーズ第2弾「マスカット&ピーチ 凍頂烏龍」

発売日：2026年5月21日(木)

販売店舗：国内ゴンチャ全店 ※一部メニューを販売していない店舗があります

ゴンチャの「TEACRAFT」第2弾として、さわやかなフルーツが初夏に心地いい「マスカット&ピーチ 凍頂烏龍」が登場。

ベースの凍頂（とうちょう）烏龍茶は、台湾4大銘茶のひとつで、台湾烏龍茶の中でも人気・知名度ともに高く、澄んだ黄金色と花の香りのような優雅な味わいが特徴です。

そこにマスカットの清涼感のある香りと桃のふくらみのある果実味を重ねることで、後味は軽やかですっきりとした飲み心地に仕上げられています。

ラインナップは、ストレートティー、ミルクティー、ミルフォティー、アーモンドミルクティーの4種類。

ブーケのように香り豊かなひと口で、心華やぐお茶体験が提供されます☆

さらにお茶本来の味わいを楽しめる「TEACRAFT」との相性ぴったりなスイーツが合わせて登場。

しっとりほろほろ食感の桃の香りのクッキーとサクサク食感のアールグレイが香るクッキーの2種類がセットになっています。

お気に入りのドリンクとあわせて、ちょっぴり特別なティータイムが過ごせる焼き菓子です☆

マスカット&ピーチ 凍頂烏龍 ミルフォティー

サイズ・価格：

ICED：S 380円(税込)／M 430円(税込)／L 520円(税込)

HOT ：S 380円(税込)／M 430円(税込)

追加トッピング：2つまで可能

甘じょっぱい濃厚なミルクフォームを、マスカットとピーチが香るストレートティーにトッピングした「マスカット&ピーチ 凍頂烏龍 ミルフォティー」

凍頂烏龍茶の花のような香りと澄んだ味わいを、ミルクフォームが引き立てます。

飲み進めるごとにミルクフォームがとけだし、すっきりさわやかなお茶が、まろやかクリーミーな味わいへと変化する一杯です。

マスカット&ピーチ 凍頂烏龍ティー

サイズ・価格：

ICED：S 290円(税込)／M 340円(税込)／L 430円(税込)

HOT ：S 290円(税込)／M 340円(税込)

追加トッピング：3つまで可能

みずみずしいマスカットとふくよかなピーチを使用した、リフレッシュしたい時にぴったりな「マスカット&ピーチ 凍頂烏龍ティー」

ふたつの人気フルーツの香りをまとったフレーバーティーです。

ベースは台湾茶で人気の高い、凍頂烏龍茶を使用。

澄んだ黄金色のお茶に、マスカットのさわやかな香りと、桃のふくらみのある果実味を重ねています。

マスカット&ピーチ 凍頂烏龍 ミルクティー

サイズ・価格：

ICED：S 440円(税込)／M 490円(税込)／L 580円(税込)

HOT ：S 440円(税込)／M 490円(税込)

追加トッピング：3つまで可能

マスカットとピーチが香る、初夏にぴったりの「マスカット&ピーチ 凍頂烏龍 ミルクティー」

澄んだ黄金色の凍頂烏龍茶に、マスカットのさわやかな香りと桃の果実味、さらにまろやかなミルクの味わいを重ねています。

すっきりとした飲み心地ながら、奥深い味わいです。

マスカット&ピーチ 凍頂烏龍 アーモンドミルクティー

サイズ・価格：

ICED：S 490円(税込)／M 540円(税込)／L 630円(税込)／

HOT ：S 490円(税込)／M 540円(税込)

追加トッピング：3つまで可能

ふたつのフルーツが香る凍頂烏龍茶に、アーモンドミルクを合わせた「マスカット&ピーチ 凍頂烏龍 アーモンドミルクティー」

すっきり澄んだ味わいのお茶に、アーモンドミルクの香ばしい風味がマッチしながら、さわやかなマスカットの香りと、ふくらみのある桃の果実味が、ひと口ごとに広がります。

クッキー（ピーチ、アールグレイ）

価格：220円(税込)

香り高い2つの味わいが、ティータイムを贅沢に彩るクッキー。

桃の甘い香りが広がるしっとりほろほろ食感のクッキー2枚と、アールグレイが華やかに香るサクサク食感のクッキー1枚がセットになっています。

※ピーチクッキーの使用原材料の一部に洋酒が使用されています

ブーケのように香り豊かなひと口で、心華やぐお茶体験が楽しめる、さわやかなフルーツが初夏に心地いいドリンク。

ゴンチャの「TEACRAFT」シリーズ第2弾「マスカット&ピーチ 凍頂烏龍」は、2026年5月21日より販売開始です☆

果実そのものを食べているような“ぷるぷる×シャキシャキ”食感！ゴンチャ「SHINEシャインマスカット」 果実そのものを食べているような“ぷるぷる×シャキシャキ”食感！ゴンチャ「SHINEシャインマスカット」 続きを見る

※終売時期は各店舗、在庫状況により異なります

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 第2弾は「マスカット&ピーチ 凍頂烏龍」！ゴンチャ「TEACRAFT」シリーズ appeared first on Dtimes.