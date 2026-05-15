水谷豊（73）と伊藤蘭（71）の娘で、女優の趣里（35）が7月のテレビ朝日系の連ドラ主演に内定との説を一部で報じられた。

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「テレ朝広報は認めていませんが、テレ朝は『相棒』のある、水谷さんの本拠地。事実とすれば凄い」と、芸能関係者がこう言う。

「水谷さんの反対を押し切って元『BE:FIRST』のRYOKIこと三山凌輝（27）と結婚を発表したのが、昨年8月。この翌月に第1子出産を発表し、産休もほぼ取らずに仕事を続けているのですから。9月公開の映画『踊る大捜査線 N.E.W.』などに出演し、プロポーションも産後とは思えないほどだと報じられています。もともと努力家ですけど、公私共に頑張っているのでしょうね」

この頑張りの裏で、取り沙汰されているのが夫、三山の動向だ。昨年から飲食店経営やファンコミュニティー運営を手がけ、俳優などを含めて「多角的実業家」として活動しているとされる。しかし、その評判は支持と懐疑が混在する「賛否両論」らしい。

「ユーチューバーでアパレル会社社長の女性との婚約破棄騒動に1億円詐欺疑惑、その後のグループ脱退と、過去のゴタゴタの印象がまだ消えていないのでしょうね。『炎上体質』『芸能界の迷惑婿』といった批判も依然として一部で出続けていますし、実業家としての活動も『イメージ先行』『飲食業を甘く見ている』という厳しい見方がありますから」（同）

若い実業家としてのチャレンジは面白いと評価する向きもあるそうだが、一連のスキャンダルや言動から、信頼や好感度はまだ不安定らしい。妻である趣里は、そのあたりを心配しているのだろう。とりわけ父の水谷は三山との結婚について、否定的と報じられてきた。

■「大好き」なお父さんに認められたい

「正確には、水谷さんは反対ではないが、完全には祝福できていないという複雑な心境でいるとされます」と、趣里ファミリーを取材する芸能記者がこう言う。

「水谷さんは見守る立場に徹していますが、三山の婚約破棄スキャンダルの際は家族会議を招集し『今後トラブルが起きたら救わない』と趣里に通告したという説もある。結婚し、子どもに恵まれた現在も、三山には厳しい線を引いている可能性はありますね。妊娠発表の際も、伊藤蘭さんが『心からおめでとう』とSNSで趣里を祝福した一方、水谷さんは沈黙を貫いた。出産のときは祝福コメントを事務所を通じて出しましたけど、心配していないかといったら嘘になるでしょう」

趣里と水谷は「非常に近い親子」とされ、趣里は「大好き」などとコメントしてきた。その父親の反対を押し切って結婚した以上、夫ともども認められるよう頑張って、幸せな姿を見せたいと思っているのかも知れない。

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