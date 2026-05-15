

先行き不透明な2026年の経済状況において、「一つの会社に依存し続けるリスク」はかつてないほど高まっています。そんな中、大手コンサルを1年半で退職し、自身の「ADHD」という特性を武器に月収100万円を稼ぎ出すあわわ氏（@awawa_adhd）。

第2回となる今回は、組織を離れて見えてきた「仕事の幸福度」の正体と、会社員時代には決して持てなかった個人ならではの「最強の武器」について深掘りします。

みんかぶプレミアム連載「副業・スモビジで億り人に 令和の稼ぎ方新常識」全5回の第2回。



なぜ会社員は「仕事」が苦しいと感じるのか。幸福度を劇的に変える、思考の「新レイヤー」

組織のしがらみを捨てて手に入れた“ある武器”の正体

独立してから、仕事に対する考え方は大きく変わりました。最も大きな変化は、**「自分の人生における仕事の意味」について長期的な視点で考えるようになったこと**です。会社員時代は本当に激務で、常に「目の前のタスクをどう処理するか」「このプロジェクトをどう進めるか」という短いスパンでしか物事を考えられませんでした。思考が作業に占領されていたんです。しかし独立後は、全ての責任を負う代わりに、**「自分の幸福度を最大限に高めるためには、仕事をどう位置づけるべきか」**を根本からデザインする余裕が生まれました。与えられた仕事をいかに上手く処理するかではなく、**「仕事のあり方そのものを決める」次元**へとレイヤーが一つ上がった感覚です。---仕事への向き合い方で変わったもう一つの点は、会社員時代よりも**「お客さんに本心から向き合えるようになった」**ことです。コンサルタントは本来、クライアントに尽くす職業です。しかし組織に属している以上、どうしても「会社の売上ノルマ」や「社内の政治的しがらみ」を無視できません。本当にクライアントのためになる提案であっても、上司の顔色を伺ったり、会社の利益に反したりする場合は、言葉を飲み込まざるを得ない場面がありました。独立した今、そうした制約は一切ありません。* 会社の売上を忖度する必要がない* **「本当に相手のためになる選択は何か」**だけに集中できる* 最適な提案をストレートにぶつけられるすべての責任を自分一人で背負っているからこそ、一切の不純物を取り除いた「純粋な価値提供」ができる。これこそが、資本力のある大企業には決して真似できない、**個人事業主が持つ最大の武器**だと確信しています。