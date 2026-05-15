＜速報＞渋野日向子はイーブンパーで初日終了 竹田麗央が首位、原英莉花も上位でプレー中
＜クローガー・クイーンシティ選手権 初日◇14日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞米国女子ツアーは、現在、第1ラウンドが行われている。
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日本勢は14人が出場。午後組で回った渋野日向子が4バーディ・4ボギーのイーブンパーでホールアウトした。2試合ぶりの出場で現時点の順位は31位タイと、まずまずのスタートを切った。竹田麗央が4アンダーの暫定首位で後半をプレー中。原英莉花も2アンダーと上位で終盤に入っている。西村優菜、櫻井心那は1アンダー、西郷真央はイーブンパー、岩井明愛は1オーバー。吉田優利は4オーバーで初日の競技を終えた。午前組は山下美夢有がイーブンパー、岩井千怜、笹生優花が2オーバー、畑岡奈紗が3オーバー、馬場咲希、勝みなみが5オーバーで2日目に入る。今大会の賞金総額は200万ドル（約3億1500万円）。優勝者には30万ドル（約4700万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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