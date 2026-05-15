片岡鶴太郎、“圧巻”肉体美披露の最新ショットに反響「71歳の体には見えません！」「無駄なものを削ぎ落とした感じ」
俳優、画家などマルチに活躍する片岡鶴太郎（71）が14日、自身のインスタグラムを更新。鍛え上げられた肉体美を披露し、「かっこよすぎです」「71歳の体には見えません！」と反響が寄せられている。
【写真多数】「71歳の体には見えません！」“圧巻”の肉体美を披露した片岡鶴太郎
片岡といえば、健康を意識した私生活を行っていることがテレビ番組などでたびたび話題に。2024年8月にゲスト出演したテレビ朝日系『徹子の部屋』でも、午後5時に就寝、午後11時には起床し10年以上前から始めたヨガや瞑想をしていること、若い頃は暴飲暴食をしていたが現在は「1日1食」であることなどを明かしている。
この日は「71歳！ 菜食 喧嘩独学」とつづり、上裸姿で、両手を横に広げた後ろ姿やファイティングポーズを取り、鍛え上げられた筋肉を披露した。
年齢を感じさせない片岡の肉体の仕上がりに、「美しい」「渋くてステキ こんな71歳いないです」「イケおじ」「心も身体も無駄なものを削ぎ落とした感じ」「ストイックに鍛えた証ですね」などの声が寄せられている。
【写真多数】「71歳の体には見えません！」“圧巻”の肉体美を披露した片岡鶴太郎
片岡といえば、健康を意識した私生活を行っていることがテレビ番組などでたびたび話題に。2024年8月にゲスト出演したテレビ朝日系『徹子の部屋』でも、午後5時に就寝、午後11時には起床し10年以上前から始めたヨガや瞑想をしていること、若い頃は暴飲暴食をしていたが現在は「1日1食」であることなどを明かしている。
この日は「71歳！ 菜食 喧嘩独学」とつづり、上裸姿で、両手を横に広げた後ろ姿やファイティングポーズを取り、鍛え上げられた筋肉を披露した。
年齢を感じさせない片岡の肉体の仕上がりに、「美しい」「渋くてステキ こんな71歳いないです」「イケおじ」「心も身体も無駄なものを削ぎ落とした感じ」「ストイックに鍛えた証ですね」などの声が寄せられている。