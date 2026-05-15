劇場版最新作『トイ・ストーリー5』の7月3日（金）公開を記念して、日本テレビ系「金曜ロードショー」では、4週連続「トイ・ストーリー」を放送！

1週目の6月12日（金）よる9時〜10時54分には1996年公開の『トイ・ストーリー』、2週目の6月19日（金）よる9時〜10時54分には2000年公開の『トイ・ストーリー2』、3週目の6月26日（金）よる9時〜10時59分には日本でも100億円以上の興行収入をあげた2010年公開の『トイ・ストーリー3』、最終週の7月3日（金）よる9時〜10時59分にはこちらも100億円以上の興行収入となった2019年公開の『トイ・ストーリー4』を放送する。

【6月12日（金）放送『トイ・ストーリー』】

1996年アカデミー賞特別業績賞を受賞した究極のエンターテインメント。カウボーイ人形のウッディは、アンディのお気に入りのおもちゃ。引っ越しをすることを不安に思っているアンディのために、お母さんはアンディの誕生日に友達を呼ぶことにした。アンディのおもちゃたちは、壊されたりなくされたり、またアンディが新しくもらうおもちゃに取って代わられないかということを心配していた。

アンディがもらったのは、男の子なら誰でも欲しがる最新式のスペース・レンジャー「バズ・ライトイヤー」のおもちゃだった。このバズ・ライトイヤーにウッディの主役の座が奪われそうに。張り合うウッディとバズは、ひょんなことからおもちゃいじめが趣味の少年シドに捕まってしまい大ピンチ！脱出作戦で力を合わせて頑張るうちに、やがて“友情の絆”が芽生えていくが…。

さらに、人気短編「ニセものバズがやって来た」、地上波初放送「レックスはお風呂の王様」の豪華3本立てでお届け！

【6月19日（金）放送『トイ・ストーリー2』】

ユーモアいっぱい、史上最大（!?）の救出大作戦開始！世界中で愛される2大スターのウッディとバズ・ライトイヤーが再共演。

ウッディにとって一年で一番大事な日がやって来た。アンディとカウボーイ・キャンプに行くのだ。ところが、アンディとの遊びで腕がほつれ、部屋に置いていかれてしまう。

アンディの留守中、ママは庭でガラクタ市を開いた。ガラクタ市に出されたペンギンのおもちゃ・ウィージーを助けようとしたウッディは、おもちゃ店のオーナー・アルに盗まれてしまう。

ウッディ誘拐事件が発生！バズとおもちゃ仲間たちは、ウッディを見つけ出すために決死の覚悟で外の世界に飛び出した。一方、“超プレミアム人形”として、カウガール人形のジェシーや馬のブルズアイと日本のおもちゃ博物館へ送られようとしていたウッディはジェシーからある事実を聞かされ、仲間たちの元に戻りたい気持ちが揺らぎ始める。そんな時、さまざまな危険をくぐりぬけバズたちがウッディ救出に現れて…。想像を超えた大冒険が始まる。

【6月26日（金）放送『トイ・ストーリー3』】

2011年アカデミー賞2部門受賞！映画史に残るディズニー＆ピクサーの最高傑作。

時は流れ、おもちゃの持ち主アンディは17歳になっていた。最近おもちゃたちとはまったく遊ばなくなって、ウッディやバズたちもずっとおもちゃ箱に入ったまま。ウッディのアイデアで、おもちゃ箱の中にアンディの携帯電話を入れ込んで気を引こうと試みるが、それも無駄な努力だった。アンディは、まもなく大学に行くために家を出るのだ。

「おもちゃを整理して！捨てるか、保育園に寄付するか？」とママに言われ、ウッディだけを大学行きの荷物に入れたアンディは、残りのおもちゃを屋根裏に持っていくためゴミ袋に入れた。だが間違えて、その袋をママがゴミ置き場に出してしまう。間一髪、ゴミ収集車に持って行かれる寸前に脱出したおもちゃたちだったが、アンディに捨てられたと思い、助けに来たウッディの説得も聞かず保育園に寄付する箱の中に自分たちで入ってしまう。その時車が走り出し、なんとウッディまでも保育園に行くはめになってしまった！

ママの車が着いたところは《サニーサイド保育園》。戸惑うおもちゃたちを、ロッツォというぬいぐるみのクマやそこに暮らすたくさんのおもちゃたちが大歓迎する。子どもたちが遊ぶ《サニーサイド保育園》は、おもちゃの天国のような場所だった。しかしウッディはただ1人、アンディのところに帰るんだと主張する。捨てられたという思いと、天国のような場所に満足したおもちゃたちは、ウッディの言葉には耳をかさず保育園に残ることに。

ウッディは、屋上にあった凧をハングライダーにして《サニーサイド保育園》を脱出した。だが、突然の風にあおられて木に落下。そこを通りかかった少女ボニーに見つかり、彼女の家に連れて行かれる。ボニーはおもちゃが大好きな少女で、彼女の部屋にいるおもちゃはみんな幸せそう。そこでウッディは久しぶりに遊んでもらった。

ひとりで脱出したウッディだが、仲間たちに危険が迫っていることを知り、救出へ。たとえ助かったとしても、帰る場所のない彼らを待ち受ける“思いもよらぬ運命”とは？

【7月3日（金）放送『トイ・ストーリー4』】

“おもちゃにとって大切なのは子供のそばにいること”──新たな持ち主ボニーを見守るウッディ、バズらの前に現れたのは、ボニーのお気に入りで手作りおもちゃのフォーキー。彼は自分をゴミだと思い込み逃げ出してしまう…。

フォーキーを救おうとするウッディを待ち受けていたのは、一度も愛されたことのないおもちゃや、かつての仲間ボーとの運命的な出会い、そしてスリルあふれる冒険だった。ウッディが目にする新たな世界とは？ウッディやバズら仲間たちの新たな旅立ちと冒険を描く「トイ・ストーリー」史上最大の感動アドベンチャー。

【作品情報】

▼『トイ・ストーリー』

世界中で大ヒットした世界初のフルCG劇場長編アニメーション映画。カウボーイ人形ウッディはアンディの一番のお気に入りのおもちゃ。ところが、最新式のスペース・レンジャー、バズ・ライトイヤーがやってきてから状況が一変!? 感情を持ったおもちゃたちが繰り広げる冒険と友情の物語。

監督：ジョン・ラセター

製作総指揮：エドウィン・キャットマル、スティーブ・ジョブズ

製作：ラルフ・グッゲンハイム、ボニー・アーノルド

脚本：ジョス・ウィードン、アンドリュー・スタントン、ジョエル・コーエン、アレック・ソコロウ、ジョー・ランフト

原案：ピート・ドクター、ジョン・ラセター、ジョー・ランフト、アンドリュー・スタントン

アート・ディレクター：ラルフ・エッグルストン

作曲：ランディ・ニューマン

吹替キャスト：所ジョージ (バズ・ライトイヤー)、唐沢寿明 (ウッディ)、名古屋章 (ミスター・ポテトヘッド)、永井一郎 (スリンキー・ドッグ)、三ツ矢雄二 (レックス)、大塚周夫 (ハム)、戸田恵子 (ボー・ピープ)、市村浩佑 (アンディ)

▼『トイ・ストーリー2』

ディズニー＆ピクサーの大傑作シリーズ第2弾。カウボーイ人形・ウッディがおもちゃコレクターにさらわれ、“超プレミアム人形”として日本のおもちゃ博物館へ送られそうに…！バズとおもちゃ仲間たちは決死の覚悟で家をとび出し、ウッディの大救出作戦を開始する!!

監督：ジョン・ラセター

共同監督：リー・アンクリッチ、アッシュ・ブラノン

製作：ヘレン・プロトキン、カレン・ロバート・ジャクソン

製作総指揮：サラ・マッカーサー

原案：ジョン・ラセター、ピート・ドクター、アッシュ・ブラノン、アンドリュー・スタントン

脚本：アンドリュー・スタントン、リタ・シャオ、ダグ・チャンバリン、クリス・ウェッブ、ジョー・ランフト

作曲：ランディ・ニューマン

テクニカル監修：ギャリン・サスマン

音楽製作総指揮：クリス・モンタン

吹替キャスト：所ジョージ (バズ・ライトイヤー)、唐沢寿明 (ウッディ)、日下由美 (ジェシー)、小林修 (プロスペクター)、名古屋章 (ミスター・ポテトヘッド)、永井一郎 (スリンキー・ドッグ)、三ツ矢雄二 (レックス)、大塚周夫 (ハム)、戸田恵子 (ボー・ピープ)、樋浦勉 (アル・マクウィギン)、北尾亘 (アンディ)、楠トシエ (ミセス・ポテトヘッド)、佐古正人 (ウィージー)

▼『トイ・ストーリー3』

米アカデミー賞で長編アニメーション賞・歌曲賞をW受賞！おもちゃの世界を舞台にしたディズニー＆ピクサーの人気シリーズ第3弾！大学へ進学するアンディが家を出る日が近づき、ウッディやバズたちおもちゃ仲間たちは戸惑っていた。ある日、手違いで保育園に寄付されたウッディたち。彼らを待ち受ける“思いもよらぬ運命”とは？映画史に残る感動のラストは必見。

監督：リー・アンクリッチ

製作：ダーラ・K・アンダーソン

製作総指揮：ジョン・ラセター

脚本：マイケル・アーント、ジョン・ラセター、アンドリュー・スタントン、リー・アンクリッチ

音楽：ランディ・ニューマン

吹替キャスト：所ジョージ (バズ・ライトイヤー)、唐沢寿明 (ウッディ)、日下由美 (ジェシー)、辻萬長 (ミスター･ポテトヘッド)、松金よね子 (ミセス・ポテトヘッド)、大塚周夫 (ハム)、永井一郎 (スリンキー･ドッグ)、三ツ矢雄二 (レックス)、勝部演之 (ロッツォ・ハグベア)、小野賢章 (アンディ)、東地宏樹 (ケン)、高橋理恵子 (バービー)、諸星すみれ (ボニー)

▼『トイ・ストーリー4』

シリーズ最新作公開当日は、前作を放送！カウボーイ人形のウッディが、新たな仲間と共に今までみた事がない世界を大冒険！物語の鍵を握るのは ボニーの手作りおもちゃで、なぜか自分がゴミだと思い、すぐにゴミ箱に入ろうとする困り者のフォーキー。スリルあふれる冒険と運命的な出会いを経て、ウッディが目にする新しい世界とは…？

監督：ジョシュ・クーリー

脚本：ステファニー・フォルソム

脚本・製作総指揮：アンドリュー・スタントン

製作：ジョナス・リヴェラ、マーク・ニールセン

製作総指揮：リー・アンクリッチ、ピート・ドクター

音楽：ランディ・ニューマン

吹替キャスト：唐沢寿明 (ウッディ)、所ジョージ (バズ)、戸田恵子 (ボー・ピープ)、竜星涼 (フォーキー)、森川智之 (デューク・カブーン)、松尾駿／チョコレートプラネット(ダッキー)、長田庄平／チョコレートプラネット(バニー)、新木優子 (ギャビー・ギャビー)、竹内順子 (ギグル・マクディンプルズ)、日下由美 (ジェシー)、三ツ矢雄二 (レックス)、咲野俊介 (ハム)

「金曜ロードシネマクラブ」ホームページ：https://kinro.ntv.co.jp