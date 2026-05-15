ＦＩＦＡ（国際サッカー連盟）は日本時間１５日、「２０２６ ＦＩＦＡワールドカップ」決勝戦で行われるハーフタイムショーに世界的人気グループ「ＢＴＳ」が出演することを発表した。

６月１１日に北米で開幕するＷ杯。７月１９日に米ニュージャージー州のメットライフ・スタジアムで行われる決勝戦では史上初めてハーフタイムショーが催される。記念すべきショーのヘッドライナーとして「ＢＴＳ」と米人気歌手・マドンナ、コロンビア出身の人気歌手のシャキーラともに出演する。

同ハーフタイムショーは、ＦＩＦＡグローバル・シチズン教育基金を支援しており、この基金は、世界中の子どもたちが質の高い教育とサッカーの機会を得られるようにするため、１億米ドルの資金調達を目指している。すでに３０００万ドル以上が集まっており、ＦＩＦＡＷカップ２０２６の試合チケット１枚につき１ドルが世界中の社会貢献プロジェクトに寄付されるため、その勢いはますます高まっているとしている。

ＦＩＦＡのジャンニ・インファンティーノ会長は「マドンナ、シャキーラ、ＢＴＳは、国境や世代を超えて愛される音楽を生み出すグローバルアイコンです。コールドプレイのクリス・マーティンがキュレーションを務める、史上初のＦＩＦＡワールドカップ決勝ハーフタイムショーに彼らを迎えることができ、大変光栄に思います」と述べている。

またＢＴＳは「音楽は希望と調和の普遍的な言語であり、ワールドカップでその力をたたえ、世界中の何百万人もの視聴者とつながり、子供たちの教育を支援できることを光栄に思います」とコメントを寄せている。