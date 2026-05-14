「2026年春ドラマ」出演のイケメンだと思う男性俳優ランキング！ 「中島健人」を超える1位は？
All About ニュース編集部は2026年4月27日、全国の20〜60代の男女300人を対象に「2026年春ドラマ出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。
今回のランキングは、「2026年春ドラマ」に出演する男性俳優が対象です。
それでは、「2026年春ドラマ出演のイケメンだと思う男性俳優」ランキングの結果を紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は中島健人さんでした。中島さんは、『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合）で主演を務め、一人二役に挑戦中です。
中島さんが演じるのは、コンビニの超イケメン店長・志波三彦と、ワイルドな風貌の兄・二彦。演技力の高い中島さんが、見た目の違う兄弟を熱演中です。三彦も二彦もそれぞれに魅力があり、トップアイドルの中島さんが格好良く演じています。
回答者からは、「いつ見ても、どんなシーンでも一つ一つの表情がイケメンだと思える」（50代女性／岡山県）、「男から見てもかっこいいと思えるから」（40代男性／福岡県）、「顔面がキラキラと輝いていて、まるで王子様」（40代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
1位は北村匠海さんでした。北村さんは、月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）で主演を担当中です。フジテレビの月9枠で15年ぶりの学園ドラマで、北村さんが地上波連続ドラマ初主演で初の教師役に挑戦し話題を集めています。
主人公の朝野峻一は、福井県小浜市の水産高校へ赴任してきた新米教師。明るく真っすぐな性格の爽やかなイケメンキャラクターで、北村さんにピッタリの役です。北村さんといえば、俳優業だけでなく「ディオール」のジャパンアンバサダーを務めるなど、モデルとしても人気。若手イケメン俳優として、常に注目されています。
回答者からは、「少しキリっとした感じがありながらも外人っぽさがあり、見ていて飽きない1番好きな顔」（30代女性／神奈川県）、「整った顔立ちに加えて落ち着いた大人の雰囲気があり、シンプルに立っているだけで絵になる」（20代女性／滋賀県）、「顔が整っているし性格も良さそうなのでイケメンだと思う」（30代女性／宮城県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
今回のランキングは、「2026年春ドラマ」に出演する男性俳優が対象です。
それでは、「2026年春ドラマ出演のイケメンだと思う男性俳優」ランキングの結果を紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：中島健人（『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』）／46票
中島さんが演じるのは、コンビニの超イケメン店長・志波三彦と、ワイルドな風貌の兄・二彦。演技力の高い中島さんが、見た目の違う兄弟を熱演中です。三彦も二彦もそれぞれに魅力があり、トップアイドルの中島さんが格好良く演じています。
回答者からは、「いつ見ても、どんなシーンでも一つ一つの表情がイケメンだと思える」（50代女性／岡山県）、「男から見てもかっこいいと思えるから」（40代男性／福岡県）、「顔面がキラキラと輝いていて、まるで王子様」（40代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
1位：北村匠海（『サバ缶、宇宙へ行く』）／67票
1位は北村匠海さんでした。北村さんは、月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）で主演を担当中です。フジテレビの月9枠で15年ぶりの学園ドラマで、北村さんが地上波連続ドラマ初主演で初の教師役に挑戦し話題を集めています。
主人公の朝野峻一は、福井県小浜市の水産高校へ赴任してきた新米教師。明るく真っすぐな性格の爽やかなイケメンキャラクターで、北村さんにピッタリの役です。北村さんといえば、俳優業だけでなく「ディオール」のジャパンアンバサダーを務めるなど、モデルとしても人気。若手イケメン俳優として、常に注目されています。
回答者からは、「少しキリっとした感じがありながらも外人っぽさがあり、見ていて飽きない1番好きな顔」（30代女性／神奈川県）、「整った顔立ちに加えて落ち着いた大人の雰囲気があり、シンプルに立っているだけで絵になる」（20代女性／滋賀県）、「顔が整っているし性格も良さそうなのでイケメンだと思う」（30代女性／宮城県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)