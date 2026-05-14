[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1375銘柄・下落1289銘柄（東証終値比）
5月14日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2753銘柄。東証終値比で上昇は1375銘柄、下落は1289銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが131銘柄、値下がりは90銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は260円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の14日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6740> Ｊディスプレ 86.9 +16.9（ +24.1%）
2位 <4040> 南海化学 3775 +685（ +22.2%）
3位 <8944> ランビジネス 282 +49（ +21.0%）
4位 <7685> バイセル 4025 +580（ +16.8%）
5位 <4392> ＦＩＧ 885 +125（ +16.4%）
6位 <5714> ＤＯＷＡ 11650 +1625（ +16.2%）
7位 <8995> 誠建設 1088 +143（ +15.1%）
8位 <6254> 野村マイクロ 4995 +640（ +14.7%）
9位 <6997> 日ケミコン 3880 +465（ +13.6%）
10位 <5884> クラダシ 599 +69（ +13.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <148A> ハッチワーク 1508.2 -437.8（ -22.5%）
2位 <4022> ラサ工 2000 -443（ -18.1%）
3位 <9341> ＧＥＮＯＶＡ 490.1 -99.9（ -16.9%）
4位 <291A> リスキル 2346 -444（ -15.9%）
5位 <3936> ＧＷ 169 -31（ -15.5%）
6位 <6166> 中村超硬 567 -104（ -15.5%）
7位 <4082> 稀元素 2170.1 -359.9（ -14.2%）
8位 <6771> 池上通 675 -111（ -14.1%）
9位 <4820> ＥＭシステム 550 -89（ -13.9%）
10位 <5137> スマートＤ 254 -41（ -13.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5714> ＤＯＷＡ 11650 +1625（ +16.2%）
2位 <6113> アマダ 3100 +136.0（ +4.6%）
3位 <2269> 明治ＨＤ 3739.9 +150.9（ +4.2%）
4位 <4755> 楽天グループ 789 +28.5（ +3.7%）
5位 <2503> キリンＨＤ 2610 +85.5（ +3.4%）
6位 <1963> 日揮ＨＤ 2450 +57.5（ +2.4%）
7位 <6472> ＮＴＮ 466 +9.9（ +2.2%）
8位 <9843> ニトリＨＤ 2312 +47.0（ +2.1%）
9位 <3659> ネクソン 2570 +50.5（ +2.0%）
10位 <3402> 東レ 1178.9 +15.4（ +1.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 325 -11（ -3.3%）
2位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3361 -66.0（ -1.9%）
3位 <4004> レゾナック 18478.5 -211.5（ -1.1%）
4位 <9602> 東宝 1287.1 -13.9（ -1.1%）
5位 <6471> 日精工 1254 -13.0（ -1.0%）
6位 <7911> ＴＯＰＰＡＮ 5320 -52（ -1.0%）
7位 <7269> スズキ 1902.8 -17.2（ -0.9%）
8位 <6920> レーザーテク 40207 -353（ -0.9%）
9位 <4188> 三菱ケミＧ 1045 -9.0（ -0.9%）
10位 <5406> 神戸鋼 1963.9 -15.6（ -0.8%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の14日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6740> Ｊディスプレ 86.9 +16.9（ +24.1%）
2位 <4040> 南海化学 3775 +685（ +22.2%）
3位 <8944> ランビジネス 282 +49（ +21.0%）
4位 <7685> バイセル 4025 +580（ +16.8%）
5位 <4392> ＦＩＧ 885 +125（ +16.4%）
6位 <5714> ＤＯＷＡ 11650 +1625（ +16.2%）
7位 <8995> 誠建設 1088 +143（ +15.1%）
8位 <6254> 野村マイクロ 4995 +640（ +14.7%）
9位 <6997> 日ケミコン 3880 +465（ +13.6%）
10位 <5884> クラダシ 599 +69（ +13.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <148A> ハッチワーク 1508.2 -437.8（ -22.5%）
2位 <4022> ラサ工 2000 -443（ -18.1%）
3位 <9341> ＧＥＮＯＶＡ 490.1 -99.9（ -16.9%）
4位 <291A> リスキル 2346 -444（ -15.9%）
5位 <3936> ＧＷ 169 -31（ -15.5%）
6位 <6166> 中村超硬 567 -104（ -15.5%）
7位 <4082> 稀元素 2170.1 -359.9（ -14.2%）
8位 <6771> 池上通 675 -111（ -14.1%）
9位 <4820> ＥＭシステム 550 -89（ -13.9%）
10位 <5137> スマートＤ 254 -41（ -13.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5714> ＤＯＷＡ 11650 +1625（ +16.2%）
2位 <6113> アマダ 3100 +136.0（ +4.6%）
3位 <2269> 明治ＨＤ 3739.9 +150.9（ +4.2%）
4位 <4755> 楽天グループ 789 +28.5（ +3.7%）
5位 <2503> キリンＨＤ 2610 +85.5（ +3.4%）
6位 <1963> 日揮ＨＤ 2450 +57.5（ +2.4%）
7位 <6472> ＮＴＮ 466 +9.9（ +2.2%）
8位 <9843> ニトリＨＤ 2312 +47.0（ +2.1%）
9位 <3659> ネクソン 2570 +50.5（ +2.0%）
10位 <3402> 東レ 1178.9 +15.4（ +1.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 325 -11（ -3.3%）
2位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3361 -66.0（ -1.9%）
3位 <4004> レゾナック 18478.5 -211.5（ -1.1%）
4位 <9602> 東宝 1287.1 -13.9（ -1.1%）
5位 <6471> 日精工 1254 -13.0（ -1.0%）
6位 <7911> ＴＯＰＰＡＮ 5320 -52（ -1.0%）
7位 <7269> スズキ 1902.8 -17.2（ -0.9%）
8位 <6920> レーザーテク 40207 -353（ -0.9%）
9位 <4188> 三菱ケミＧ 1045 -9.0（ -0.9%）
10位 <5406> 神戸鋼 1963.9 -15.6（ -0.8%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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