　5月14日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2753銘柄。東証終値比で上昇は1375銘柄、下落は1289銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが131銘柄、値下がりは90銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は260円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の14日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6740>　Ｊディスプレ　　　 86.9　 +16.9（ +24.1%）
2位 <4040>　南海化学　　　　　 3775　　+685（ +22.2%）
3位 <8944>　ランビジネス　　　　282　　 +49（ +21.0%）
4位 <7685>　バイセル　　　　　 4025　　+580（ +16.8%）
5位 <4392>　ＦＩＧ　　　　　　　885　　+125（ +16.4%）
6位 <5714>　ＤＯＷＡ　　　　　11650　 +1625（ +16.2%）
7位 <8995>　誠建設　　　　　　 1088　　+143（ +15.1%）
8位 <6254>　野村マイクロ　　　 4995　　+640（ +14.7%）
9位 <6997>　日ケミコン　　　　 3880　　+465（ +13.6%）
10位 <5884>　クラダシ　　　　　　599　　 +69（ +13.0%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <148A>　ハッチワーク　　 1508.2　-437.8（ -22.5%）
2位 <4022>　ラサ工　　　　　　 2000　　-443（ -18.1%）
3位 <9341>　ＧＥＮＯＶＡ　　　490.1　 -99.9（ -16.9%）
4位 <291A>　リスキル　　　　　 2346　　-444（ -15.9%）
5位 <3936>　ＧＷ　　　　　　　　169　　 -31（ -15.5%）
6位 <6166>　中村超硬　　　　　　567　　-104（ -15.5%）
7位 <4082>　稀元素　　　　　 2170.1　-359.9（ -14.2%）
8位 <6771>　池上通　　　　　　　675　　-111（ -14.1%）
9位 <4820>　ＥＭシステム　　　　550　　 -89（ -13.9%）
10位 <5137>　スマートＤ　　　　　254　　 -41（ -13.9%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5714>　ＤＯＷＡ　　　　　11650　 +1625（ +16.2%）
2位 <6113>　アマダ　　　　　　 3100　+136.0（　+4.6%）
3位 <2269>　明治ＨＤ　　　　 3739.9　+150.9（　+4.2%）
4位 <4755>　楽天グループ　　　　789　 +28.5（　+3.7%）
5位 <2503>　キリンＨＤ　　　　 2610　 +85.5（　+3.4%）
6位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　　 2450　 +57.5（　+2.4%）
7位 <6472>　ＮＴＮ　　　　　　　466　　+9.9（　+2.2%）
8位 <9843>　ニトリＨＤ　　　　 2312　 +47.0（　+2.1%）
9位 <3659>　ネクソン　　　　　 2570　 +50.5（　+2.0%）
10位 <3402>　東レ　　　　　　 1178.9　 +15.4（　+1.3%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <543A>　ＡＲＣＨＩＯ　　　　325　　 -11（　-3.3%）
2位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 3361　 -66.0（　-1.9%）
3位 <4004>　レゾナック　　　18478.5　-211.5（　-1.1%）
4位 <9602>　東宝　　　　　　 1287.1　 -13.9（　-1.1%）
5位 <6471>　日精工　　　　　　 1254　 -13.0（　-1.0%）
6位 <7911>　ＴＯＰＰＡＮ　　　 5320　　 -52（　-1.0%）
7位 <7269>　スズキ　　　　　 1902.8　 -17.2（　-0.9%）
8位 <6920>　レーザーテク　　　40207　　-353（　-0.9%）
9位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　 1045　　-9.0（　-0.9%）
10位 <5406>　神戸鋼　　　　　 1963.9　 -15.6（　-0.8%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース