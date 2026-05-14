「腹斜筋ハンパねぇぇぇ」浜崎あゆみ、美腹筋に絶賛の声！ 「あゆの身体がどんどん進化してるぅ」
歌手の浜崎あゆみさんは5月13日、自身のInstagramを更新。美しい腹筋を披露し、ファンから絶賛の声が寄せられています。
【写真】浜崎あゆみの美腹筋
ファンからは「腹筋ヤバすぎる」「腹斜筋ハンパねぇぇぇ」「お腹の肉ない」「曲線美が素晴らしい」「筋肉質なあゆさんかっこいいー」「あゆの身体がどんどん進化してるぅ」「どんな鍛え方したらこんな美貌になるの!?」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】浜崎あゆみの美腹筋
「どんな鍛え方したらこんな美貌になるの!?」浜崎さんは「昇降する物が多すぎて脚がえらいことなってます 助けて下さい笑」とつづり、6枚の写真を投稿。カットソーの丈が短く、縦に割れた美しい腹筋が見えています。くびれも強調されており、スタイル抜群です。
過去には「ハンドスタンド」動画も2月11日の投稿では「ハンドスタンドへの道 18分間やり続けてやっと成功！笑」と、男性と倒立に挑戦する様子を公開した浜崎さん。「途中で2人共に腕と腿前と腹筋が終了しました」と明かしていますが、全身を鍛えていないとできない芸当です。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)