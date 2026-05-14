大島優子、夫・林遣都手作りの“家族お気に入りメニュー”告白「子どもの味と大人の味を作ってくれます」
【モデルプレス＝2026/05/14】女優の大島優子が5月14日、都内で開催された手料理サブスク「ツクリオ」事業戦略及び新アンバサダー発表会に出席。夫・林遣都が手作りするという家族お気に入りのメニューを明かした。
【写真】大島優子「普段しない」貴重なエプロン姿
「ツクリオ」は、出来立ての手料理を専用キッチンから冷凍せず、そのまま届ける手料理サブスク。アンバサダーに就任した大島は鮮やかなオレンジのエプロン姿で登場した。
質疑応答で、家族のお気に入りメニューを聞かれると、「カレーかな。カレーですね。でも、私は作らないんですよね（笑）。私はあんまりカレーは作らなくて、主人担当なんです（笑）」と返答。この前、『ツクリオ』さんでドライカレーが届きまして。それもすごくおいしかったです。子どもがめっちゃ食べて。すいませんね。『ツクリオ』の方がめっちゃ笑ってるんですけど、普通に『ツクリオ』さんに言わないで登録して頼んでいるものだから、たぶんびっくりされていると思うんですけど（笑）。この前ドライカレーが届いて。おうちに。本当においしかったです。子どももすごく食べました」と語って、林が作るカレーについては「ちゃんと2種類作ってくれて。子どもの味と大人の味を作ってくれます」と明かしていた。
日々の食事作りの大変さについては「ライフワークですもんね。そう考えると、子どもが大きくなるまで、巣立ってくれるまでとか。あとは自分の健康を考えると、ずっと考えなきゃいけないライフワークなので…想像にお任せします（笑）」とコメント。今後のお弁当作りの日々については「言わないでください（笑）。恐怖なので（笑）。お弁当作りは、（決め台詞の）『まるッとまかせよ！』にするかもしれないです（笑）。『ツクリオ』さんに頼むときはあると思いますね」と笑顔で話していた。（modelpress編集部）
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【写真】大島優子「普段しない」貴重なエプロン姿
◆大島優子、夫・林遣都手作りの家族お気に入りメニュー明かす
「ツクリオ」は、出来立ての手料理を専用キッチンから冷凍せず、そのまま届ける手料理サブスク。アンバサダーに就任した大島は鮮やかなオレンジのエプロン姿で登場した。
◆大島優子、日々の食事作りについて語る
日々の食事作りの大変さについては「ライフワークですもんね。そう考えると、子どもが大きくなるまで、巣立ってくれるまでとか。あとは自分の健康を考えると、ずっと考えなきゃいけないライフワークなので…想像にお任せします（笑）」とコメント。今後のお弁当作りの日々については「言わないでください（笑）。恐怖なので（笑）。お弁当作りは、（決め台詞の）『まるッとまかせよ！』にするかもしれないです（笑）。『ツクリオ』さんに頼むときはあると思いますね」と笑顔で話していた。（modelpress編集部）
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