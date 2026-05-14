専用ラゲージフレーム&ラゲージボードで幅広いシーンに対応

トヨタ・ノア／ヴォクシー・マルチユーティリティ｜Toyota Noah & Voxy Multi Utility

トヨタカスタマイジング&ディベロップメントによって生み出されたノア／ヴォクシーの「マルチユーティリティ（MU）」は、日常使いから趣味・レジャーまで、クルマをもっと自由に自分らしく使いたいというニーズから生まれたモデル。ベースグレードは「S-G」のFF車で、乗車定員は5人だ。

「専用ラゲージフレーム&ラゲージボード」による2段構造の大容量ラゲージを標準装備し、買い物からアウトドア、趣味の道具の積載まで、幅広いシーンに対応。架装メーカーオプションの「フロントベッドボード」を装着すると、旅先などで寛げるフラットな室内空間へと進化させることができ、移動と滞在を両立する使い方が可能となる。

さらに、販売店装着オプションの「MU専用シートカバー」は、車内空間の世界観を高めつつ、手入れのしやすさと、ギア装着ベルトによる実用性を備え、使う人のスタイルに合わせた使いこなしを可能にする。

ボディカラーはプラチナホワイトパールマイカ、メタルストリームメタリック（ノアのみ）、アーバンロック、ニュートラルブラックを設定。内装・天井色はいずれもブラックで、シート表皮は上級ファブリックだ。

トヨタ・ノア／ヴォクシー・マルチユーティリティ｜専用ラゲージフレーム／ラゲージボード

■標準架装装備

専用ラゲージフレーム／ラゲージボード

専用設計のラゲージフレームとラゲージボードで、荷室は驚くほど機能的になる。空間を上下2段に仕切れるので、買い出しのに荷物や遊び道具を仕分けて収納できる。走行時の耐荷重は60 kg。

専用ルームランプ（6灯）

天井に配置した6個のLED（ホワイト）が車内を明るく照らし、暗い場所や夜間の作業をサポート。専用のオン／オフスイッチ付きだ。

専用クォータートリムトレイ

スマートフォンや小物の置き場所として、休憩時や車中泊時に重宝する。

専用ユーティリティフック

ハンガーやLEDランタンなどを掛けられるフック。耐荷重は3kg。

専用アクセサリーソケット（DC12V・120W）

デッキサイド左側にアクセサリーソケットを1口増設。アウトドアや車中泊時の電源確保に便利だ。

MU車名デカール

バックドア左側に装着される専用ロゴ。日常使いのなかでもアクティブな個性をさりげなく主張する。

トヨタ・ノア／ヴォクシー・マルチユーティリティ｜フロントベッドボード（架装メーカーオプション）

■架装メーカーオプション

フロントベッドボード（税込16万5000円）

リヤシートを倒して3分割のベッドボードを広げるだけで、大人2人が横になれるフラットなスペースが完成。荷物はラゲージボードの下に収納できるため、ベッドの上を広々と使える。総耐荷重は150kg。

トヨタ・ノア／ヴォクシー・マルチユーティリティ｜専用シートカバー（販売店装着オプション）装着イメージ

■販売店装着オプション

専用シートカバー（税込11万円）

カラーコーディネートとお手入れのしやすさにこだわった専用シートカバー。シートバックに設けたベルトに、様々なギアやポーチなどが取り付けられる。

ノア／ヴォクシーの車いす仕様車にワンタッチ固定装置を追加

ノア／ヴォクシー・ウェルキャブシリーズの一部改良は、5月6日に発売されたベース車の一部改良（当サイトでの紹介ページはこちら）に加えて、車いす仕様車には新たに「ワンタッチ式固定装置」が追加設定された。

従来のベルト/ワイヤー式固定装置にワンタッチ式固定装置を追加したもので、車いすを簡単&スピーディに固定することが可能となる。

2本の固定アームで車いすの簡易固定用アンカーバーをつかみ、床面にしっかりと電動固定するこの装置は、オートロック機能を搭載することでスイッチ操作が不要となり、車いすの固定を自動化するほか、乗車から降車までの一連の動作でしゃがむ回数が少なくなり、介助の負担が軽減できる。

また、車いす仕様車には以下の仕様が追加設定された。

●タイプⅠ（車いす1名仕様）

・引き出し式スロープ

・ショートスロープ

●タイプⅡ（サードシート付）

・引き出し式スロープ

・ショートスロープ

このほか、ウェルキャブの「サイドリフトアップチルトシート装着車」と「ウェルジョイン」に、E-Four車が追加された。

INOFORMATION

ノア「ウェルキャブ」シリーズ

https://toyota.jp/noah/welcab/

ヴォクシー「ウェルキャブ」シリーズ

https://toyota.jp/voxy/welcab/