【DRECOM CREATORS STUDIO】 5月14日 発表

ドリコムは、インディーゲームスタジオ「DRECOM CREATORS STUDIO（ドリコム クリエイターズ スタジオ）」を設立することを5月14日に明らかにした。

「DRECOM CREATORS STUDIO」は、ゲームクリエイターの支援および作品の発掘・育成し、世界へ届けることを使命とするインディーゲームスタジオ。同社は近年、IPを軸としたエンターテインメント・コンテンツの提供を通じてより多くの人にワクワクを届けるための取り組みを行なっている。クリエイターを含むゲーム産業の発展、さらには日本のエンターテインメントの発展に貢献したいとしている。

あわせて、5月22日から24日の3日間にわたって開催される、国内最大級のインディーゲームイベント「BitSummit PUNCH」へ出展する。

「DRECOM CREATORS STUDIO」設立

「DRECOM CREATORS STUDIO」では、個人制作から小規模チームによる作品を広く対象としており、作家性や作品の本質を守りながら、その作品が世代を超え、国境を越え愛され続けることを目指す。

開発ノウハウの共有や資金援助、マーケティング支援やメディアミックス展開などの包括的なサポートにより、クリエイターが創造に集中できる環境を整え、作品の持つ可能性を解き放ち、世界中へと共に広げていくとしている。

【「DRECOM CREATORS STUDIO」からのメッセージ】

ドリコムは、ゲーム開発・運用や配信にとどまらず、ノベライズ、コミカライズ、アニメ化やグッズ展開などのメディアミックスを手掛けております。

その象徴の一つが、40年以上にわたり世界中を魅了し続ける「Wizardry（ウィザードリィ）」シリーズへの挑戦です。私たちはこの偉大なIPから「ブレイド＆バスタード」を創出し、ノベル・コミックからアニメ化、グッズ展開に至るまで、立体的なメディアミックスを実現しております。

また、2024年10月から配信中の3DダンジョンRPG「Wizardry Variants Daphne（ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ）」（iOS/Android/Steam）は、全世界で300万ダウンロードを突破。今、この瞬間も世界中の冒険者たちに熱狂を届けています。

私たち「DRECOM CREATORS STUDIO」は今、これまでのIPプロデュースで培った知見と情熱を注ぎ込み、これからの物語を共に紡ぐ作り手を探しています。

「DRECOM CREATORS STUDIO」の詳細情報およびクリエイター向け応募窓口は、公式サイトにて公開中です。多くのクリエイターの皆様からのご応募をお待ちしております。

「DRECOM CREATORS STUDIO」、「BitSummit PUNCH」へ出展

「DRECOM CREATORS STUDIO」ブースでは、「DRECOM CREATORS STUDIO」が応援するタイトルの試遊コーナーが設置される。会場ではノベルティの配布も予定されている。

試遊可能なタイトルの詳細情報は「DRECOM CREATORS STUDIO」公式サイトにて順次公開予定。

【BitSummit PUNCH】

日時：5月22日～5月24日各日10時～17時

※22日はビジネスデイ。

会場：京都市勧業館みやこめっせ

（〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1）

「DRECOM CREATORS STUDIO」ブース出展位置：1F A-19（予定）

□「BitSummit PUNCH」公式サイト

※出展内容は予告なく変更となる可能性がございます。

※イベントへの参加方法については、BitSummit公式HPよりご確認ください。