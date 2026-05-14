犬が拾い食いすると『死ぬかもしれないモノ』５選

犬の拾い食いは、口にしたものによっては命に関わる危険があります。ここでは、犬が拾い食いしてしまうと死ぬかもしれない危険なモノをみていきましょう。

1.タバコの吸い殻

タバコの吸い殻には、ニコチンが多量に残っているので非常に危険です。散歩中にポイ捨てされたタバコの吸い殻を口に入れてしまうと、その後、異常な興奮状態や震えを生じる恐れがあります。

最悪の場合、命の危険もあるので、散歩中はもちろん、家族に喫煙者がいる場合は家の中でも処分方法や取り扱いに気を付けてください。

2.中毒症状を引き起こす食べ物

以下のような中毒症状を引き起こす食べ物にも気を付けてください。

ネギ類 キシリトールガム ぶどう チョコレート

特に、ネギ類やキシリトール入りの食品、ぶどうは、少量でも死に至る危険があります。犬によって体質は様々で、致死量も異なるため、絶対に拾い食いしないように細心の注意を払ってください。

3.竹串など先端が尖ったもの

焼き鳥などに用いられる竹串など、先端が尖ったものは、犬がうっかり食べ物の残り香に釣られて口にする恐れがあります。

もしも竹串などを噛み砕いてしまい、破片を飲み込んでしまうと、気道に刺さってしまったり、胃腸を傷つけてしまい、腹腔内出血を引き起こすなど、非常に危険です。死ぬ恐れもあるので、絶対に手の届く場所に放置しないでください。

4.プラスチックの破片

犬の噛む力に耐えられないプラスチックにも要注意です。プラスチックを噛んで遊んでいたところ、壊れて破片が飛び散ってしまい、それをうっかり飲み込んでしまう事例が多発しています。

プラスチックの破片は簡単に飲み込めてしまいますし、窒息や消化不良を招く恐れもあります。さらに、胃腸を傷つけたり、腸閉塞を引き起こし、命を落としてしまう恐れもあるので気を付けましょう。

5.農薬や殺虫剤などの薬剤

散歩中、草むらが近くにある場合は、農薬や殺虫剤などが撒かれていないか、回覧板などをよく確認してください。これらが付着した草花を舐めてしまうと、重篤な中毒症状を引き起こす恐れがあります。

また、家の中で殺虫剤を使う場合も要注意です。殺虫剤をうっかり舐めてしまうと、こちらも重篤な中毒症状を引き起こし、最悪の場合、死に至る危険もあります。

食べてしまった場合の危険な症状

紹介したような危険なモノを食べてしまうと、以下のような恐ろしい症状を引き起こす恐れがあります。

嘔吐 下痢 激しい腹痛 痙攣 呼吸困難 意識朦朧 ぐったりして動かない

上記のような症状が現れたら、中毒症状や腸閉塞など危険なサインかもしれません。速やかに適切に対応してください。

食べてしまったときにすべき対応

もしも紹介した通り、危険な症状が現れた場合は、様子を見ず、速やかに動物病院へ連れて行ってください。

無理に水を飲ませたり、吐かせようと体を揺すったりしてしまうと、余計に症状が悪化してしまう恐れがあります。独断で焦って行動するのではなく、動物病院が近い場合は、そのまま動物病院に連れていきましょう。

もしも遠い場合や休診日の場合は、事前に連絡を入れて適切な対処法のアドバイスをもらったり、救急病院への案内をお願いしてください。

まとめ

犬は好奇心旺盛な動物なので、拾い食いのリスクが非常に高いです。うっかり危険なモノを食べてしまわないよう、飼い主は目を離さず、また生活圏内では、危険なモノを手の届く場所に置かないように注意を払いましょう。

(獣医師監修：葛野宗)