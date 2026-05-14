「初めてのお酒はマンゴーサワー」振袖姿で20歳を報告！ 神谷桃歌が沖縄で迎えた節目の誕生日
神谷桃歌が自身のインスタグラムを更新。20歳の誕生日を迎えたことを報告。華やかな振袖姿の写真を投稿した。
【写真】いつもと雰囲気が全然違う！ 振袖姿の神谷桃歌（全7枚）
「今日で20歳になりましたー！！！」「たくさんの人に支えられてここまでこれました！」「ありがとうございます」と、今まで支えてきてくれた人たちに感謝の思いをつづった。さらに「20歳の誕生日は沖縄で」とも記し、特別な節目を南国の地で迎えたことを報告。国内女子ツアー初戦「ダイキンオーキッドレディス」では「成長した姿を見せられるように頑張ります」と、新たな節目を迎えた決意も表明した。ハッシュタグでは「はたち」と添え、「初めて飲んだお酒はマンゴーサワーでした」と、20歳ならではのエピソードも明かしていた。投稿では、黒の振袖にゴールドの帯、オレンジの帯揚げを合わせた華やかな装いで赤い和傘を手にした一枚をはじめ、畳の上で正座する姿や全身の着物姿が映える立ち姿などを公開。さらに振袖姿のままゴルフクラブを手にし、スポンサー契約を結ぶ伊藤園の“お〜いお茶”のマスコットと並ぶ可愛らしいショットや、後ろ向きに立つと華やかな帯の結び目を強調しながら両手で「2」と「0」を作るお茶目な写真も披露した。そのほか、ゴルフウェア姿で「ももかちゃん誕生日おめでとう」と書かれたバースデーケーキを手に笑顔を見せる写真や、南国らしい黄色のハイビスカスが飾られたトロピカルドリンクの写真も投稿され、沖縄で迎えた特別な誕生日の様子が伝わる内容となっている。この投稿にファンからは「バースデー優勝目指して頑張って」「楽しい二十代をお過ごしください」「今年は桃歌旋風を起こしてください」など、誕生日を祝う声や期待のエールが続々と寄せられていた。9歳でゴルフを始めた神谷は、中学・高校時代から数々の大会で好成績を収めてきた実力派。中京大学在学中の2024年に「日本女子学生ゴルフ選手権」を制し、その勢いのままプロテストにも合格した。昨年はレギュラーツアー、ステップ・アップ・ツアーの双方に参戦。そしてファイナルQTを2位でフィニッシュして今季前半戦の出場権を獲得した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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