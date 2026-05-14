米株価指数先物 ナスダック0.7%高 半導体規制緩和期待 米株価指数先物 ナスダック0.7%高 半導体規制緩和期待

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米株価指数先物 ナスダック0.7%高 半導体規制緩和期待



東京時間09:59現在

ダウ平均先物JUN 26月限 49909.00（+117.00 +0.23%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7487.50（+18.00 +0.24%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 29682.25（+203.00 +0.70%）



米株価指数は時間外で上昇、きょう開催される米中首脳会談での関係改善が期待されている。



エヌビディアのファンCEOがトランプ米大統領の中国訪問に同行することから、対中半導体規制緩和などのポジティブな話が出ると期待されている。テスラのイーロンマスク氏のほか、アップル、メタ、マイクロン、クアルコムのトップも同行する。

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