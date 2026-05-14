佐野勇斗の出演作で「好きなドラマ」ランキング！ 『TOKYO MER』を超えた1位は？
ボーカルダンスユニット・M!LKのメンバーとして人気が高い佐野勇斗さんは、個人では俳優としてさまざまな作品に出演しています。
そこで、All About ニュース編集部は2026年4月20〜21日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「佐野勇斗さんの出演作品」に関するアンケート調査を実施。この記事では、佐野さんがこれまで出演した「ドラマ」に関するランキングを作成しました。
それでは、「佐野勇斗の出演作で好きなドラマ」ランキングの結果を見ていきましょう。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、日曜劇場として放送された『TOKYO MER』（TBS系）です。2021年に放送した『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』に参加し、佐野さんは2クール連続で日曜劇場に出演しました。
鈴木亮平さんが主演を務める人気シリーズで、佐野さんは医療機器のスペシャリストである臨床工学技士・徳丸元一を担当。徳丸はやんちゃな性格のメカオタクで、最新鋭のERカーの設計にも携わり、自ら運転して災害現場へ向かうキャラクターとして人気を集めています。
回答者からは、「役が佐野勇斗に合っていると思ったから」（30代女性／岐阜県）、「存在感あるのに、しっかり物語を崩さない。自分の見せ場は自分で作っていると思う」（50代女性／栃木県）、「影で医療を支える姿がとてもかっこよかった」（20代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
1位に輝いたのは、2023年に放送した『トリリオンゲーム』（TBS系）でした。大ヒット漫画が原作のドラマで、Snow Manの目黒蓮さんが主演を務め大ヒットを記録しています。
佐野さんが演じた「平学・ガク」は、人とのコミュニケーションが苦手なパソコンオタク。気弱な性格ながら天才的なITスキルを持ち、主人公のハルとともに1兆ドルを稼ぐ夢に挑戦するキャラクターです。映画版もふくめ、成長していくガクを佐野さんが丁寧に演じ、作品のヒットに貢献しています。
回答者からは、「陰キャなキャラクターの再現度が高く、普段と違う演技が見られたから」（30代女性／石川県）、「主人公との対比が魅力的で、キャラクターの成長や人間性が丁寧に描かれており印象に残った」（20代男性／静岡県）、「天才エンジニアの役がピッタリだったから」（40代女性／愛媛県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
そこで、All About ニュース編集部は2026年4月20〜21日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「佐野勇斗さんの出演作品」に関するアンケート調査を実施。この記事では、佐野さんがこれまで出演した「ドラマ」に関するランキングを作成しました。
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2位：『TOKYO MER』（徳丸元一）／51票
2位は、日曜劇場として放送された『TOKYO MER』（TBS系）です。2021年に放送した『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』に参加し、佐野さんは2クール連続で日曜劇場に出演しました。
鈴木亮平さんが主演を務める人気シリーズで、佐野さんは医療機器のスペシャリストである臨床工学技士・徳丸元一を担当。徳丸はやんちゃな性格のメカオタクで、最新鋭のERカーの設計にも携わり、自ら運転して災害現場へ向かうキャラクターとして人気を集めています。
回答者からは、「役が佐野勇斗に合っていると思ったから」（30代女性／岐阜県）、「存在感あるのに、しっかり物語を崩さない。自分の見せ場は自分で作っていると思う」（50代女性／栃木県）、「影で医療を支える姿がとてもかっこよかった」（20代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
1位：『トリリオンゲーム』（平学・ガク）／71票
1位に輝いたのは、2023年に放送した『トリリオンゲーム』（TBS系）でした。大ヒット漫画が原作のドラマで、Snow Manの目黒蓮さんが主演を務め大ヒットを記録しています。
佐野さんが演じた「平学・ガク」は、人とのコミュニケーションが苦手なパソコンオタク。気弱な性格ながら天才的なITスキルを持ち、主人公のハルとともに1兆ドルを稼ぐ夢に挑戦するキャラクターです。映画版もふくめ、成長していくガクを佐野さんが丁寧に演じ、作品のヒットに貢献しています。
回答者からは、「陰キャなキャラクターの再現度が高く、普段と違う演技が見られたから」（30代女性／石川県）、「主人公との対比が魅力的で、キャラクターの成長や人間性が丁寧に描かれており印象に残った」（20代男性／静岡県）、「天才エンジニアの役がピッタリだったから」（40代女性／愛媛県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)