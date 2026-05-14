「21年間の暗黒時代、ついに奇跡が訪れた」U-17中国の快挙に母国メディア歓喜！ 世界大会に復帰「不屈の精神を発揮」【U-17アジア杯】
サウジアラビアで開催されているU-17アジアカップで、日本とグループＢで同組の中国は苦しい戦いを強いられていた。
初戦はインドネシアに０−１で敗れ、続く日本戦は１−２で競り負ける。原則的に上位８チームに与えられるU-17ワールドカップ出場権の獲得は難しく思われたが、最後に盛り返した。
最終節のカタール戦は２−０で勝利。この結果、中国はＢ組で首位の日本に次ぐ２位でフィニッシュ。決勝トーナメント進出を決めた。
中国メディア『新華社通信』は、「21年間の暗黒時代に、ついに奇跡が訪れ、中国サッカー界に祝福がもたらされた！」と喜び、「2009年生まれの10代の若者たちは、ほぼ不可能と思われた快挙を成し遂げた」と伝える。
「最初の２試合に敗れ、世間の懐疑的な目と険しい道のりに直面しながらも、彼らは不屈の精神を発揮し、希望を胸に戦い、勝利によって中国サッカーを世界の舞台へと導いた。この不屈の闘志は、若い中国人選手たちの気概と決意を如実に物語っている」
また、世代別代表の充実ぶりにも言及する。
「今年、中国のU-23男子チームはアジアカップで準優勝、U-20女子チームは８年ぶりにワールドカップ出場権を獲得、U-17女子チームもワールドカップ出場を決めていて、U-17男子チームは世界大会に復帰を果たした。これらの成果はすべて、中国サッカーにおけるユース育成の道筋が、より確固たるものになる必要があることを示している」
もちろん、現状に満足はしていない。同メディアは「U-17ワールドカップ出場は終わりではなく、始まりに過ぎない」とし、「この若いチームは、棘のあるバラのようなもの。欠点はあるが、すでにその潜在能力を発揮している。U-17ワールドカップは、彼らにとってさらに大きな試練となるだろう」と展望する。
さらに「本当の試練は始まったばかりだ」と強調。「21年間、待ち望んだこの喜びが、一時の安堵ではなく、中国ユースサッカーの隆盛への序曲となるために、自らの欠点に真正面から向き合い、基盤を固め、精神的な強さを磨き、戦術システムを完成させる必要がある」と訴えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
初戦はインドネシアに０−１で敗れ、続く日本戦は１−２で競り負ける。原則的に上位８チームに与えられるU-17ワールドカップ出場権の獲得は難しく思われたが、最後に盛り返した。
最終節のカタール戦は２−０で勝利。この結果、中国はＢ組で首位の日本に次ぐ２位でフィニッシュ。決勝トーナメント進出を決めた。
「最初の２試合に敗れ、世間の懐疑的な目と険しい道のりに直面しながらも、彼らは不屈の精神を発揮し、希望を胸に戦い、勝利によって中国サッカーを世界の舞台へと導いた。この不屈の闘志は、若い中国人選手たちの気概と決意を如実に物語っている」
また、世代別代表の充実ぶりにも言及する。
「今年、中国のU-23男子チームはアジアカップで準優勝、U-20女子チームは８年ぶりにワールドカップ出場権を獲得、U-17女子チームもワールドカップ出場を決めていて、U-17男子チームは世界大会に復帰を果たした。これらの成果はすべて、中国サッカーにおけるユース育成の道筋が、より確固たるものになる必要があることを示している」
もちろん、現状に満足はしていない。同メディアは「U-17ワールドカップ出場は終わりではなく、始まりに過ぎない」とし、「この若いチームは、棘のあるバラのようなもの。欠点はあるが、すでにその潜在能力を発揮している。U-17ワールドカップは、彼らにとってさらに大きな試練となるだろう」と展望する。
さらに「本当の試練は始まったばかりだ」と強調。「21年間、待ち望んだこの喜びが、一時の安堵ではなく、中国ユースサッカーの隆盛への序曲となるために、自らの欠点に真正面から向き合い、基盤を固め、精神的な強さを磨き、戦術システムを完成させる必要がある」と訴えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー