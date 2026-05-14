ドウェイン・ジョンソン「アニメ版のイメージを守らなきゃ」 実写『モアナと伝説の海』キャスト＆スタッフが語る“深い愛と敬意”
ディズニーの名作アニメーションを実写化した映画『モアナと伝説の海』（7月31日公開）の監督やキャスト、スタッフが制作の舞台裏を語る特別映像が解禁された。
【動画】実写版「モアナの世界ができるまで」特別映像
本作は、2017年公開のディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化したミュージカル・アドベンチャー。南の島モトゥヌイを舞台に、“海に選ばれた少女”モアナが、世界を救うため大海原へ旅立つ姿を描く。
監督は、名作ブロードウェイミュージカルを映像化し世界で大きな話題となった映画『ハミルトン』のトーマス・ケイル。主人公・モアナ役には、奇跡の歌声を持つ19歳の新人キャサリン・ランガイアが抜てきされ、半神半人の英雄マウイ役は、アニメ版でも声優を務めたドウェイン・ジョンソンが続投する。
今回解禁された特別映像では、キャストやスタッフがアニメーション版への深い愛情とリスペクトを持って制作に臨んだことを明かしている。南太平洋に息づくポリネシア文化や人々の精神性からインスピレーションを受けて誕生した物語だけに、実写版でもその文化的ルーツや誇りを何より大切にしながら製作された。
映像冒頭では、夕陽に照らされたモアナの後ろ姿や、緑豊かなモトゥヌイ島の風景など、“モアナの世界”が圧倒的な映像美で映し出される。
ドウェイン・ジョンソンは、「僕にとって『モアナ』は特別だ。僕らのポリネシア文化をこうして描けて本当に誇らしい」とコメント。「アニメーション版のイメージを守らなきゃね」と語り、実写化への責任感ものぞかせた。
モトゥヌイ島の住民たちが楽しそうに踊る姿も映し出されるなか、モアナ役のキャサリン・ランガイアは「今作ではモアナの精神を全員が忠実に表現した」と語り、キャスト・スタッフ全員で文化や魂を作品に吹き込んだことを明かしている。
さらに、トーマス・ケイル監督は「最高のチームだよ。地元出身の職人や工芸家が結集した」と説明。衣装や振付を担当したスタッフたちは、「夢のような仕事だわ。美しい衣装を作れるだけでなく、自分の文化だから」「この意義はすごい。（スクリーンに）自分たちの顔が映るだけで感激よ」と、それぞれの思いを語っている。
終盤では、ドウェイン・ジョンソンが「島々では内に宿る神秘の力を“マナ”と呼ぶ。今作は“マナ”に満ちている」と自信をのぞかせ、「早く世界中に観てもらいたい」と熱く呼びかけている。
先月解禁された予告映像では、ドウェイン演じるマウイの姿が初披露され、「ロック様のマウイがハマり役すぎる」「絶対映画館で観たい」とSNSでも大きな話題に。美しい海と壮大な音楽で描かれる“モア夏2026”への期待は、さらに高まりそうだ。
【動画】実写版「モアナの世界ができるまで」特別映像
本作は、2017年公開のディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化したミュージカル・アドベンチャー。南の島モトゥヌイを舞台に、“海に選ばれた少女”モアナが、世界を救うため大海原へ旅立つ姿を描く。
今回解禁された特別映像では、キャストやスタッフがアニメーション版への深い愛情とリスペクトを持って制作に臨んだことを明かしている。南太平洋に息づくポリネシア文化や人々の精神性からインスピレーションを受けて誕生した物語だけに、実写版でもその文化的ルーツや誇りを何より大切にしながら製作された。
映像冒頭では、夕陽に照らされたモアナの後ろ姿や、緑豊かなモトゥヌイ島の風景など、“モアナの世界”が圧倒的な映像美で映し出される。
ドウェイン・ジョンソンは、「僕にとって『モアナ』は特別だ。僕らのポリネシア文化をこうして描けて本当に誇らしい」とコメント。「アニメーション版のイメージを守らなきゃね」と語り、実写化への責任感ものぞかせた。
モトゥヌイ島の住民たちが楽しそうに踊る姿も映し出されるなか、モアナ役のキャサリン・ランガイアは「今作ではモアナの精神を全員が忠実に表現した」と語り、キャスト・スタッフ全員で文化や魂を作品に吹き込んだことを明かしている。
さらに、トーマス・ケイル監督は「最高のチームだよ。地元出身の職人や工芸家が結集した」と説明。衣装や振付を担当したスタッフたちは、「夢のような仕事だわ。美しい衣装を作れるだけでなく、自分の文化だから」「この意義はすごい。（スクリーンに）自分たちの顔が映るだけで感激よ」と、それぞれの思いを語っている。
終盤では、ドウェイン・ジョンソンが「島々では内に宿る神秘の力を“マナ”と呼ぶ。今作は“マナ”に満ちている」と自信をのぞかせ、「早く世界中に観てもらいたい」と熱く呼びかけている。
先月解禁された予告映像では、ドウェイン演じるマウイの姿が初披露され、「ロック様のマウイがハマり役すぎる」「絶対映画館で観たい」とSNSでも大きな話題に。美しい海と壮大な音楽で描かれる“モア夏2026”への期待は、さらに高まりそうだ。