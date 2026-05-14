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「くら寿司 大阪・関西万博店」を再現した「くら寿司 メモリアル店 なんば千日前」（大阪市中央区千日前2）が5月14日、オープンする。 13日に行われた内覧会をシンガーソングライターむんむがリポートする。



くら寿司史上最長となる約135メートルの回転ベルトを備えた「くら寿司 大阪・関西万博店」は、「回転ベルトは、世界を一つに。」をコンセプトに、70カ国の代表的な料理を再現した特別メニューを提供。万博会場内のレストランで最多となる延べ30万人が来店するなど、大きな話題となった。



メモリアル店では、大阪・関西万博店を象徴する回転ベルトや、フォトスポットとして人気を集めた抗菌寿司カバーのオブジェのほか、ジャパニーズモダンなデザインの木目調フラットテーブルや畳風の座席など、内装の一部を移設し、大阪・関西万博店を再現。また、大阪・関西万博店の象徴ともいえる、70カ国の世界の料理を再現した特別メニューも用意する。店舗面積は同社最大となる898.07平方メートル、回転ベルトは128.3メートル、席数は288席。



主な70カ国の料理は大阪・関西万博店での人気順に、鴨のローストトリュフソース（ハンガリー）、アホ（パラオ共和国）、タリアータ（イタリア共和国）、チリクラブ（シンガポール共和国）、カンジャンセウ（大韓民国）、マラコフ（スイス連邦）、ケバブ（トルコ共和国）、サーモンカルパッチョ（ノルウェー王国）、ローストビーフ（オーストラリア連邦）など。価格は各310円。



営業時間は11時～24時。くら寿司公式アプリで予約を受け付ける。