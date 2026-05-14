通勤定期券の区間内を新幹線も走っています。夫から「定期券があるなら乗れるんじゃない？」と言われましたが、普通の定期券があれば利用できるのでしょうか？

利用状況によっては新幹線や特急を利用できる可能性がある

東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）によると、定期券は原則として普通列車の普通車のみを対象としています。そのため、基本的には普通車以外には利用できません。ただし、本人の利用状況によっては、特急券を別で購入すれば、通常の定期券でも条件に応じて特急や新幹線の利用が可能です。

JR東日本の場合、定期券で利用できる特急列車や座席は次の通りです。



・新幹線自由席

・新幹線はやぶさ号の仙台、盛岡駅の各駅相互間／盛岡駅、青森駅の各駅相互間（特急券による普通指定席の空席利用に限る）

・JR東日本区間内の在来線特急の指定席、自由席

なお、定期券で利用できる在来線の特急は、利用している駅員に聞くか、時刻表で確認しておくことがおすすめです。



新幹線向けの定期券もある

在来線を利用しての通勤は非常に時間がかかり、ほかに交通手段がなければ、新幹線を利用した通勤が認められる場合があります。東海旅客鉄道株式会社（JR東海）では、新幹線定期券として「FREX（通勤用）」の利用が可能です。

FREXは通常の定期券とは異なり6ヶ月定期券がありません。1ヶ月定期か、3ヶ月定期から選択します。JR東海によると、FREXを利用した場合の定期券代の例は表1の通りです。

表1

区間 1ヶ月定期 3ヶ月定期 東京～品川 3万7920円 10万8060円 東京～熱海 9万90円 25万6760円 東京～静岡 13万9430円 39万7390円 東京～浜松 19万1500円 54万5760円 東京～豊橋 20万8160円 59万3210円

出典：東海旅客鉄道株式会社「新幹線の通勤・通学 新幹線定期券『FREX（通勤用）』・『FREXパル（通学用）』」を基に筆者作成

新幹線を利用しないと通勤が困難な場合は、会社へJR東海のような新幹線定期券を利用できないか相談してみましょう。

なお、ゴールデンウィークなどは、新幹線ののぞみが全席指定となる場合があります。全席指定のときは、普通車のデッキを利用すると、新幹線定期券でも乗車が可能です。席に座りたい場合は、別途切符を購入する必要があります。



遠方からの通勤で非課税上限を超えると通勤手当の一部が課税対象になる

遠方からの通勤で新幹線を利用する場合に注意したい点が、通勤手当の非課税上限額です。通常、通勤手当は上限までであれば、所得税や住民税の計算には加算されません。しかし、上限を超えた分は非課税にはならず、所得に加算され、その分税額が多くなる可能性があります。

電車通勤の場合、1ヶ月の非課税上限は15万円です。表1を例にすると、東京～浜松で通勤していると、15万円を超過した分は課税対象となります。

また、通勤手当は金額に関係なく社会保険料の計算に含まれます。そのため、高い費用の通勤手当を受け取ると、同じ年収の人よりも社会保険料の負担が多くなる場合がある点に注意が必要でしょう。



別途特急券を購入すれば乗車できる可能性がある

通常の定期券は、普通列車の普通車利用が原則です。ただし、利用状況によっては、別途で特急券を購入することで、新幹線や在来線の特急を利用できる場合があります。在来線の特急を利用する場合は、利用している駅で駅員に尋ねるか時刻表を確認しておいてください。

なお、新幹線でなければ通勤に困難が生じる場合、新幹線定期の利用を会社から認められる場合があります。JR東海のように新幹線向けの定期券を販売しているケースもあるため、会社に相談してみるとよいでしょう。



出典

東日本旅客鉄道株式会社 新幹線や特急列車は、普通の通勤・通学定期券でも乗れますか。新幹線や特急列車用の定期券はありますか。

東海旅客鉄道株式会社

国税庁 タックスアンサー（よくある税の質問） No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー