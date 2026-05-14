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YouTuberのばもが「1回で元取れる！デリカD:5のタイヤ交換を自分でやる理由」と題した動画を公開した。店舗に依頼すると半日近くかかってしまうタイヤ交換を、約3,000円のトルクレンチを活用して自力で行う手順と、その具体的なメリットを解説している。



普段は整備工場にタイヤ交換を依頼していたというばもだが、店舗までの往復や待ち時間を含めると半日ほど潰れてしまう上、予約も取りづらいことから自身での交換を決意。そのために購入したのが、約3,000円のトルクレンチだ。これさえあれば、店舗での交換費用を考慮すると1回で十分に元が取れるという。作業にはトルクレンチに加え、車輪止めと車載ジャッキを使用する。



動画では、安全に作業を進めるための注意点が丁寧に解説されている。まずは平坦な場所を選び、対角線上にあるタイヤに車輪止めを確実に取り付ける。ジャッキアップは車体下部にある指定ポイントの切り欠き部分に合わせることが重要だ。ジャッキアップ前にナットを軽く緩めておき、車体を持ち上げてからタイヤを取り外す。また、タイヤを外したタイミングでブレーキパッドの残量が約3ミリであることを確認するなど、自ら作業するからこそできる点検の様子も収められている。



新しいタイヤを取り付ける際のポイントとして、「純正のホイールと社外品のホイールでナットが違うので注意してください」と注意喚起。装着後はナットを仮締めし、ジャッキを下ろしてからトルクレンチで本締めを行う。ばもはトルクレンチの目盛りを回して約95に設定し、規定の力で確実に締め付けていく様子を披露した。最後に空気圧計で数値を測定し、適正値であることを確認して1本分の作業を終えている。



自分でタイヤ交換ができるようになれば、時間とコストを大幅に節約できるだけでなく、出先でのパンクなど不測の事態にも落ち着いて対処できるという。必要な道具を揃える初期投資は発生するものの、長期的な視点で見れば非常に有益なスキルである。本格的なシーズンを迎える前に、愛車のメンテナンスについて見直す良いヒントとなるだろう。