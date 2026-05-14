【トヨタ MR2（AW11）後期型 G-リミテッド スーパーチャージャー （Tバールーフ）（再販）】 5月14日発売 価格：3,520円

ハセガワは、プラモデル「トヨタ MR2（AW11）後期型 G-リミテッド スーパーチャージャー （Tバールーフ）」（再販）を5月14日に発売する。価格は3,520円。

本商品は、トヨタ MR2の後期型最上位グレードG-リミテッドスーパーチャージャー・Tバールーフ装備車をキット化したもの。1984年に販売された初代MR2は、日本自動車メーカー初の市販ミッドシップスポーツカーで、1984年度日本カー・オブ・ザ・イヤーを受賞。1986年には後期型が登場し、スーパーチャージャーやTバールーフの装備車が設定された。

本キットは後期型の最上位グレード「G-リミテッド」を徹底した実車取材をもとに再現。エンジンはエンジンフードを開けた際に見える部分をパーツ化している。リトラクタブルヘッドライトは開閉可能。

オマケパーツとしてノーマルルーフ、自然吸気エンジンフード、AT用シフトレバー・ペダルが付属。ボディのパーツカラーはホワイトとなっている。

ヘッドライト・テールライトの鏡面、ドアミラー鏡面、マフラーカッターにはツヤ有りメッキパーツを、アルミホイールにはツヤ消しメッキパーツを使用。窓の塗り分けシールが付属する。

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※発売日は流通により前後する場合があります。