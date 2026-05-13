α7R VI

ソニーは、フルサイズミラーレスカメラ新製品として、有効最大6,680万画素の積層型イメージセンサーとAIプロセッシングユニット内蔵の画像処理エンジン「BIONZ XR2」を搭載した「α7R VI」を6月5日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格はボディ単体で74万円前後。発売に先駆け、5月19日10時より予約受付を開始する。

ベーシック機「α7 V」で搭載された、AIプロセッサー内蔵の画像処理エンジン「BIONZ XR2」をα7R VIでも搭載。

イメージセンサーは、前機種(α7R V)の約6,100万画素・裏面照射型「Exmor R」から、約6,680万画素・積層型「Exmor RS」にアップデート。動画撮影は最大8K30p、4K120pでの撮影にも対応。音声記録では96kHz/32bitフロート収録に対応する。

バッテリーは新開発のNP-SA100を採用し、従来のZバッテリーは非互換となった。

新バッテリーに

積層型イメージセンサーを搭載しているという点ではフラッグシップの「α1 II」と同等の性能を備えているように思われるかもしれないが、アンチディストーションシャッターは非搭載のため、電子シャッター撮影時の歪みの少なさなどはα1 IIの方が有利とのこと。

最大8K30p撮影対応。96kHz/32bitフロートで音割れを気にせず撮影可能に

動画撮影機能では、フルサイズ画角で8.2Kオーバーサンプリングの8K30p/24pでの撮影に対応。8K撮影の場合、画角は約1.2倍クロップになる。

4K30p/24pに加え、4K60pもノンクロップでの5Kオーバーサンプリングでの撮影が可能。また4K120pの撮影においても、「4K動画画角優先」をONにすることで、クロップなしでの撮影が可能になる。

Super 35mmモードでは8K撮影は不可。4K120p撮影もSuper 35mmの画角から約1.4倍クロップでの撮影になる。

音声収録は、最大96kHz/32bitフロートでのデジタル収録に対応。対応のXLRアダプタとマイクを使用することで、音割れを気にすることなく収録できる。32bitフロート収録の設定はmiシューの設定から行なえる。

動画撮影時の新機能として、デュアルゲイン機能を搭載。イメージセンサーの性能を最大限引き出すことで、シャドウ部のダイナミックレンジを拡大。ディテールを維持しながら、低ノイズで滑らかな階調表現の動画を実現する。

デュアルゲイン機能は4Kのみ対応。フレームレートも30fps、24fpsに制限されるほか、ISO感度も最大400に、S-Log3撮影時ではISO 200～3200に制限される。

中央8.5段、周辺7段の手ブレ補正を備え、動画撮影時はダイナミックアクティブモードが使用可能。また、4K120p撮影において、アクティブモード時の補正能力も向上している。

BIONZ XR2によるオートホワイトバランス(AWB)の色再現性も向上。α7 Vには搭載されていない可視光＋IRセンサーも備えているため、α7 Vよりも安定したAWBを実現しているとのこと。

可視光＋IRセンサー

人物の姿勢推定アルゴリズムをアップデートしたリアルタイム認識AF＋を搭載。α1 II同等の最大759点の位相差AFに対応。また、最新アルゴリズムにより、EV-5.0まで高精度なAFを実現した。

ボディにはタリーランプを搭載し、動画撮影時の確認が可能になったほか、暗所でボタンを点灯させることができるイルミネーションボタンも新たに搭載。また、カメラを上から見た状態でもレンズ交換がしやすい、マウント標点を備えた。

イルミネーションボタンを押すと、背面ボタンが点灯する。明るさの調整も可能

マウント標点

放熱構造も最適化。4K60p、8K30pで約120分の撮影に対応する(室温25度)。また、堅牢なボディを実現するため、トップカバー、フロントカバー、内部フレームに至るまで、軽量かつ剛性の高いマグネシウム合金を採用。高い堅牢性と軽量化を両立した。

30fps連写に対応。電子ファインダーはHDR対応

静止画性能では、電子シャッターで最高30fpsのブラックアウトフリー連続撮影に対応。シャッターを切る直前に遡って撮影するプリ撮影機能も備える。連写ブースト機能も使用可能。

α7 V同様、静止画撮影時はメカシャッター設定でダイナミックレンジ約16stopを実現している。

逆光などコントラストの高いシーンでシャドウとハイライトのディテールを保持するDレンジオプティマイザーは、従来のLv5から拡張Lv8まで設定可能に。クリエイティブルックにはα7 Vで搭載されて好評なFL2、FL3が追加されている。

複数枚を重ね合わせて処理するコンポジットRAW撮影には、ノイズ低減用撮影設定とHDR用撮影設定が追加。また、Imaging Edge Desktopに取り込んで1枚のRAWデータでノイズ低減や画素情報を拡張できるエクステンデッドRAW処理にも対応する。

電子ビューファインダーも強化。解像度は前機種同様の約944万ドットだが、明るさが約3倍になったほか、HDR表示に対応。縦位置撮影時に自動で情報レイアウトが切り替わる縦表示にも対応した。

背面モニターは引き続き4軸マルチアングル液晶モニターを採用。解像度209万ドットの3.2型TFT液晶パネルを採用している。

カードスロットは引き続きCFexpress TypeAとSDカード(UHS-II)両用のスロットを2つ装備。

端子部は前機種と配置が変更。また、USB microB端子が廃止され、USB-C端子×2系統になった。

左がα7R VI

新バッテリーや32bitフロート対応XLRアダプタなども用意

新バッテリーの「NP-SA100」を始めとした各種アクセサリーも6月5日より順次発売する。ラインナップは以下の通り。

バッテリーパック「NP-SA100」 16,500円前後(6月5日発売) バッテリーチャージャー「BC-SAD1」 20,350円前後(6月5日発売) DCカプラー「DC-C2」 19,250円前後(6月19日発売) 縦位置グリップ「VG-C6」 62,700円前後(6月5日発売) XLRアダプター「XLR-A4」 99,550円前後(6月5日発売) シューオーディオ延長ケーブル「VMC-SA1」 18,150円前後(6月19日発売)

バッテリーチャージャーは2本の同時充電が可能。DCカプラーや縦位置グリップは新バッテリーの形状に対応したもの。XLRアダプタも対応マイクを使用することで32bitフロート収録が行なえる仕様となっている。

新バッテリー NP-SA100とバッテリーチャージャー BC-SAD1

DCカプラー DC-C2

縦位置グリップ VG-C6

グリップを装着したところ

XLRアダプター XLR-A4

超望遠ズームレンズ「FE 100-400mm F4.5 GM OSS」

FE 100-400mm F4.5 GM OSSをα1 IIに装着したところ

ズーム全域で開放F値4.5を実現した超望遠ズームレンズ「FE 100-400mm F4.5 GM OSS」も6月5日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は73万円前後。発売に先駆け、5月19日10時から予約受付を開始する。

「FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS」の後継としてズーム全域の解像度向上、AF性能の向上、安定性を向上するインナーズーム設計を採用した超望遠ズームレンズ。FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSSも併売となる。

FE 100-400mm F4.5 GM OSS(左)とFE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS(右)。F値が4.5通しになったほか、インナーズーム設計で大型化している

最新の光学設計により、球面収差と色収差を抑制。また、独自の「ナノARコーティングII」により、逆光時でもゴーストやフレアを大幅に抑制し、クリアで抜けの良い描写が可能としている。11枚羽根の円形絞りを採用し、開放から少し絞ったところまでほぼ円形を保ちながら、自然なぼけ描写を可能にしている。

AF速度は従来比最大3倍高速化。フォーカス追随能力は最大50％向上。「α9 III」の最高120コマ/秒のAF/AE追随高速連続撮影にも対応する。

テレコンにも対応。1.4倍テレコンでは最長560mm F6.3相当、2倍テレコンでは最長800mm F9相当で撮影できる。差し込み円偏光フィルターも使用できる。

フィルター径は95mm。差し込みフィルターは40.5mm。外形寸法は119.8×328mm(最大径×長さ)。重量は1,840g。