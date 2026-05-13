「EOS R1」「EOS R5 Mark II」の被写体認識に“アメフト”が追加 「EOS R50 V」「PowerShot V1」のアップデートも
「EOS R1」「EOS R5 Mark II」の被写体認識に“アメフト”が追加 「EOS R50 V」「PowerShot V1」のアップデートも
EOS R1
キヤノンは、「EOS R1」「EOS R5 Mark II」「EOS R50 V」「PowerShot V1」の最新ファームウェアを5月14日（木）13時に公開する。
「EOS R1」および「EOS R5 Mark II」の更新内容は共通。特定の競技をする被写体を認識する「アクション優先」に、アメリカンフットボールが追加。設定すると、ヘルメットやショルダーパッドを装着した人物にAFの認識が最適化される。ボールキャリーやパススロー、パンとキックなどといった動画に対応する。
登録人物優先機能については、横顔の検出性能や、顔がぼけているシーン、。顔の一部が隠れているシーン、画面に対して小さな顔、子供などに対応する性能が向上する。トラッキングも合わせて向上しており、顔を検出した被写体に対して粘り強く追尾するという。
そのほか動画記録中の水準器やグリッド表示に新たに対応。レビュー用AF機能が応用撮影ゾーンでも利用可能になるなどの機能追加が予定されている。
また「EOS R50 V」「PowerShot V1」の2機種についても更新内容が共通しており、5月13日（水）に発表されたワイヤレスリモートコントローラー「BR-E2」への対応などが盛り込まれている。
「EOS R1」「EOS R5 Mark II」の更新内容 「アクション優先」にアメリカンフットボールが追加 登録人物優先機能の性能が向上 動画記録中の水準器表示に対応 ビューアシスト中のフォルスカラーの呼び出しが簡易化 HDMI出力時の操作性が改善 動画記録中のグリッド表示に対応 ボタンカスタイマイズでプリ連続撮影のON/OFF切り替えに対応 暗所表示（赤基調）モードが追加 ※EOS R1のみ Wi-Fi周波数帯に5GHz接続が追加 WBの色温度設定が4つまで記憶可能に AF関連設定の登録と呼び出し、およびメモリーカードへの保存と読み込みに対応 EOS Multi Remoteのレシーバーカメラの切り替えに対応 2.5D撮影用にDPRAW撮影に対応 ※EOS R5 Mark IIのみ 応用撮影ゾーンでのレビュー用AFに対応 ※EOS R5 Mark IIのみ FTP転送コネクションの選択設定が追加
「EOS R50 V」「PowerShot V1」の更新内容 ワイヤレスリモートコントローラー BR-E2に対応 応用撮影ゾーンでのレビュー用AFに対応 動画記録中のグリッド表示に対応 ※EOS R50 Vのみ Live Switcher Mobileへの接続方式が追加 ※EOS R50 Vのみ