なりたい印象を叶える♡「ガーリー・色っぽ・地味見え」を解決する“着こなしテク”をご紹介！

心から好きだと思えるお洋服を、自信を持って着るための秘訣を知りたいってコ、必見！そこで今回は、金川紗耶・三浦理奈・本田紗来をお手本に、なりたい印象を叶えるコーデ術をご紹介します。イメチェンは難しいとあきらめる前にマネしてみてね♡

なりたい印象を叶えるコーデ術のエトセトラ まわりからの印象は、自分のなりたい姿とは少し違う。そんなギャップに悩むコも多いはず。イメチェンは難しいとあきらめる前に、なりたい印象になれちゃうコーデ術を学びましょ♡

ガーリーになりすぎるなら... Iラインを意識したコーデで勝負 「女のコらしい服がハマりすぎちゃう」という悩みには、糖度を下げる工夫が必要！ 全身をスッキリとした印象にするには、縦長なコーデが最適。ロングワンピなら手軽にIラインを作れる♡

Cordinate 締め色のスキッパーワンピでオトナな雰囲気 スポーティさもありながら、ウエストのリボンやデコルテを見せることで、女性らしい抜け感をゲット。小物は甘さのあるアイテムでガーリーさもふんわりと演出♡ サイドレースアップワンピース 9,790円／REDYAZEL ルミネエスト新宿店 バッグ 2,969円／WEGO サンダル 41,800円／ケイト・スペード ニューヨーク（ケイト・スペード）

色っぽくなりすぎるなら... 女みの出やすい部分を隠してめくらまし ぷりっとした女みBODYの持ち主は、ピタピタなシルエットを選ぶとセクシーに見られがち。胸元やおしりなど、わかりやすく女性らしさが出やすい部分はあえて隠しちゃうのがベターです！

Cordinate トップスのギャザーに腰巻きで色気をおさえて クラシカルなしゃれ感が生まれる、ブラウンコーデ。 センターギャザーブラウス 13,200円／レイ ビームス（レイ ビームス 新宿） コーデュロイパンツ 15,340円／TANNAT（HANA SHOWROOM） 腰に巻いたカーディガン（キャミソールとセット）17,930円／LILYBROWN イヤリング 3,410円／Linola（805showroom） パンプス 9,900円／RANDA

地味になりがちなら... どこか1点強めカラーで攻めてみる！ 柄やあしらいのある服を着たり、レイヤードをしてみても盛り耐性がない……なんてコは、どこかに派手なカラーを入れてみよう！ビビッドな色が加わることで、印象をガラッと変えられるよ♡

Cordinate パキッと赤が目をひくギークな森ガールルック♡ 赤の主張を後押しする、白あわせ。ちょっぴりおダサな森ガール風のスタイルが今っぽくて可愛い♡ カーディガン、さくらんぼ柄カーディガン 各1,990円／UNIQLO ティアードミニスカート 5,500円／PUNYUS レースウエストポーチ 7,700円／merry jenny ウエスタンブーツ 17,600円／TINA:JOJUN ソックス／スタイリスト私物 撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／金川紗耶、三浦理奈、本田紗来（以上本誌専属）

金川紗耶

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

本田紗来