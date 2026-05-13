熊本地震の発生から10年を機に、さらなる防災力向上を図ろうと、熊本市が予定している大規模な訓練の内容が明らかになりました。

【写真を見る】【TKB48】そのミッションは…“災害発生から48時間以内に「ＴＫＢ」を整える”こと 全国初の大規模訓練へ

5月16日と17日の2日間、熊本市南区のアクアドームくまもとで、初めての「TKB48（ティー・ケー・ビー フォーティーエイト）避難所訓練」が行われます。

T・K・Bとは？

これは避難者の負担を最小限に抑えるため、災害発生から48時間以内に、避難所に「トイレ（T）・キッチン（K）・ベッド（B）」の3つの環境を整えることを目指した実動訓練です。

どんな訓練になる？

訓練は、熊本市内で震度6強を観測する地震が発生したという想定で行われ、一般の参加者をはじめ、九州各県の職員が視察に訪れる他、福岡や東京からトイレカーなどの機材を運び込むということです。

自治体が主体となって県外と連携してこのような訓練を行うのは、全国で初めてだということで、熊本市の担当者は「熊本地震ではトイレや睡眠環境など、様々な課題が明らかになった。今回の訓練で未来の避難所の形を示したい」と話しています。