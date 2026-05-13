ほぼ日が主催する「生活のたのしみ展」（6月1日～6月7日）にて、「ほぼ日MOTHERプロジェクト」が「MOTHERのSUMMER（マザーのサマー）」をオープンすることが発表された。

【画像あり】夏にちなんだアイテムがラインナップ

今回のテーマは、夏、アウトドア、そして冒険。任天堂より発売されたゲーム「MOTHER」シリーズをモチーフにしたリュック、Tシャツ、スニーカー、日傘のほか、ウォーターボトルやサンダル、ビーチバッグなどが登場する。あわせて、テーマが「SUMMER」であることから、『MOTHER2』のサマーズのレプリカスクリーンも数量限定で再販売される。

「生活のたのしみ展」に先駆けて、オンラインの「MOTHERのおみせ」では5月25日午前11時から新商品（一部商品をのぞく）の販売が開始される。

新商品ラインナップは多岐にわたる。「MOTHERのひがさ」は、東レが開発したサマーシールドを生地に採用した晴雨兼用傘。遮熱率64%、UVカットと遮光率は99%以上で、骨はカーボン製。折りたたみ傘としては大きな60cmサイズとなっている。

「DRY Tシャツ」は、吸水速乾、抗菌防臭、UVカット機能（94%）のオリジナルのポリエステル100%生地を使用。胸元には主人公の刺繍、背中には『MOTHER』の楽曲「Pollyanna（I BELIEVE IN YOU）」の歌詞がプリントされている。

帽子ブランドのNEW ERA®とのコラボ「NEWERA®9TWENTY」は、染めムラ感が味わい深い「パープル」とスタイリッシュな印象の「ベージュ」のボディに、どせいさんのドット絵をさりげなく刺繍したアイテム。

「フランクリンバッヂ印のリュック」はFREDRIK PACKERSが制作を担当し、『MOTHER』らしさ、ネスらしさを残しつつ現代風に仕上げられている。リュックにつけて楽しめる「バリバリワッペン」（ネスセット / スターマンセット）もラインナップされる。

ほぼ日MOTHERプロジェクトとCONVERSEのコラボレーション第2弾「ALL STAR® MOTHER3」は、『MOTHER3』の発売20周年を記念し、オールスターのローカットにリュカとクラウスをあしらった一足。

さらに、「くつした どせいさんがら」（M/L）、『MOTHER』ロゴをプリントした「ナルゲンボトル」、「耐水BIGステッカー（3枚セット）」、「てきキャラぬいぐるみキーホルダー」、「グミぞくのぬいぐるみ」、『MOTHER3』発売20周年を記念したラインナップが揃う「マグネットマスコットシリーズ新作」（とりをつるどせいさん / クマトラ / ダスター / オソヘ城のおばけ / イヌてきなおにいさん / カエル（ふうせん）/ ネンドじん）も用意される。

数量限定で再販売される「レプリカ・スクリーン・シリーズ 『MOTHER２』」は、『MOTHER』シリーズ独自のグラフィックをゲーム画面そのままの鮮やかさで部屋に飾れるアイテム。サマーズの斜めのマップをパキッとした発色で再現し、ナチュラルな木目の額装にシリアルナンバーを添えて届けられる。

「MOTHERのSUMMER」は、混雑対策のため6月1日のみ入場を事前予約制となる。事前予約は5月14日午前11時より「MOTHERのSUMMER」のWEBページ経由で受け付ける。

（文＝リアルサウンドテック編集部）