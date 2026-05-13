李相日監督、『国宝』制作の舞台裏を明かす「いかに世界観に没入させるか」 次回作への思いも語る【『第1回映画館大賞』授賞式】
全国の映画館スタッフが“本当に映画館で観てほしい作品”を選出する『第1回映画館大賞（2026年）』授賞式が12日、東京・109シネマズプレミアム新宿で開催され、『第1回 映画館大賞』に『国宝』が選ばれた。同作の監督を務めた李相日氏が登壇し、制作の舞台裏を明かすとともに、次回作への思いを語った。
【写真一覧】早見沙織や下野紘、江戸川コナンら豪華ゲストが登壇！授賞式の様子
本イベントは、映画館の魅力を発信するプロジェクト「映画館に行こう！」実行委員会（日本映画製作者連盟、外国映画輸入配給協会、モーションピクチャー・アソシエーション(MPA)、全国興行生活衛生同業組合連合会の4団体で構成）が創設した新しい映画賞。
『国宝』は「映画館でこそ観るべき！日本映画部門」第1位に輝くとともに、同映画賞の第1回大賞に選ばれた。
授賞式に登壇した李監督は「『3時間があっという間だった』『久しぶりに映画館に行った』という声が印象的でした」と『国宝』を鑑賞した周囲からの声を紹介するとともに、「そういった来場いただいた方をいかに世界観に没入させるか、スタッフ、キャストと連日話し合っていました」と制作の舞台裏を明かした。
続けて「映画館こそが映画監督を生み、役者を生み、映画館の発展が映画産業の発展だと思っています。これからの映画界の発展のためにも、いつまでも世界観の没入を追求していきます」と今後への熱い思いを語った。
また、大賞の受賞楯を受け取る場面では「『国宝』が200億という想像もつかない成績を収めることができ、その際、北海道から沖縄まで全国の劇場へごあいさつに伺いました。そのたびに、観客の皆さんはもちろん、現場で働くスタッフの皆さんの顔が見えました。若いスタッフも多く、歌舞伎を題材としたこの作品がどこまで若い層に届くか不安もありましたが、そうした方々が投票してくださったことが本当に光栄です」と感無量の様子でコメント。
さらに「皆さん映画が好きで、ポップコーンを作るのも、いろいろな作業をするのも『映画が好き』という共通項があるからこそ一生懸命取り組んでくれている。そうした『届ける側』の一員である方々と、映画を通じて連鎖し、良い循環を生めたのではないかと感じています」と述べた。
映画賞のアンバサダーを務めるLiLiCoから「こんなに皆さんに愛されたのはどうしてだと思いますか？」と問われると、「日本人は日本の文化が大好きですが、歌舞伎の奥深さを知る機会はなかなかない。そうした再発見につながったことや、人間が何のために生き、何に必死になるのかという『人間ドラマ』を、観客の皆さんが待っていてくれたのではないかと感じます。10数年、20数年ぶりに映画館に来たという声を聞くと、心に触れることができて良かったと思います」と回答した。
また、同じくアンバサダーのBE:FIRST・LEOから「次はどんな作品を作られるのでしょうか？」と質問が飛ぶと「『国宝2』をつくります。僕は見守るだけですけど（笑）」と冗談交じりにコメントし、会場の笑いを誘った。
仕切り直して「プレッシャーは常にありますが、それが良い原動力になればいい。1本1本、良いものを作ろうという継続の先に『国宝』があった。またゼロからそれを続けていくだけです」と今後の活動への意気込みを語っていた。
【『第1回映画館大賞（2026年）』結果一覧】
■第1回 映画館大賞
『国宝』（東宝配給）
■映画館でこそ観るべき！日本映画部門
1位：『国宝』（東宝配給）
2位：『爆弾』（ワーナー・ブラザース配給）
3位：『ファーストキス 1ST KISS』（東宝配給）
■ 映画館でこそ観るべき！外国映画部門
1位：『ウィキッド ふたりの魔女』（東宝東和配給）
2位：『F1R／エフワン』（ワーナー・ブラザース配給）
3位：『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』（東和ピクチャーズ配給）
■ 映画館でこそ観るべき！アニメ映画部門
1位：『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（東宝・アニプレックス配給）
2位：『チェンソーマン レゼ篇』（東宝配給）
3位：『ズートピア2』（ウォルト・ディズニー・ジャパン配給）
■ もっとひろがれ！掘り出し映画部門
1位：『罪人たち』（ワーナー・ブラザース配給）
2位：『WEAPONS／ウェポンズ』（ワーナー・ブラザース配給）
3位：『新幹線大爆破』（ネットフリックス映画）
■ 映画館スタッフイチオシ 日本映画部門
1位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（東宝配給）
2位：『キングダム 魂の決戦』（東宝配給）
3位：『ゴジラ -0.0』（東宝配給）
■ 映画館スタッフイチオシ 外国映画部門
1位：『プラダを着た悪魔2』（ウォルト・ディズニー・ジャパン配給）
2位：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（東宝東和配給）
3位：『トイ・ストーリー5』（ウォルト・ディズニー・ジャパン配給）
【写真一覧】早見沙織や下野紘、江戸川コナンら豪華ゲストが登壇！授賞式の様子
本イベントは、映画館の魅力を発信するプロジェクト「映画館に行こう！」実行委員会（日本映画製作者連盟、外国映画輸入配給協会、モーションピクチャー・アソシエーション(MPA)、全国興行生活衛生同業組合連合会の4団体で構成）が創設した新しい映画賞。
授賞式に登壇した李監督は「『3時間があっという間だった』『久しぶりに映画館に行った』という声が印象的でした」と『国宝』を鑑賞した周囲からの声を紹介するとともに、「そういった来場いただいた方をいかに世界観に没入させるか、スタッフ、キャストと連日話し合っていました」と制作の舞台裏を明かした。
続けて「映画館こそが映画監督を生み、役者を生み、映画館の発展が映画産業の発展だと思っています。これからの映画界の発展のためにも、いつまでも世界観の没入を追求していきます」と今後への熱い思いを語った。
また、大賞の受賞楯を受け取る場面では「『国宝』が200億という想像もつかない成績を収めることができ、その際、北海道から沖縄まで全国の劇場へごあいさつに伺いました。そのたびに、観客の皆さんはもちろん、現場で働くスタッフの皆さんの顔が見えました。若いスタッフも多く、歌舞伎を題材としたこの作品がどこまで若い層に届くか不安もありましたが、そうした方々が投票してくださったことが本当に光栄です」と感無量の様子でコメント。
さらに「皆さん映画が好きで、ポップコーンを作るのも、いろいろな作業をするのも『映画が好き』という共通項があるからこそ一生懸命取り組んでくれている。そうした『届ける側』の一員である方々と、映画を通じて連鎖し、良い循環を生めたのではないかと感じています」と述べた。
映画賞のアンバサダーを務めるLiLiCoから「こんなに皆さんに愛されたのはどうしてだと思いますか？」と問われると、「日本人は日本の文化が大好きですが、歌舞伎の奥深さを知る機会はなかなかない。そうした再発見につながったことや、人間が何のために生き、何に必死になるのかという『人間ドラマ』を、観客の皆さんが待っていてくれたのではないかと感じます。10数年、20数年ぶりに映画館に来たという声を聞くと、心に触れることができて良かったと思います」と回答した。
また、同じくアンバサダーのBE:FIRST・LEOから「次はどんな作品を作られるのでしょうか？」と質問が飛ぶと「『国宝2』をつくります。僕は見守るだけですけど（笑）」と冗談交じりにコメントし、会場の笑いを誘った。
仕切り直して「プレッシャーは常にありますが、それが良い原動力になればいい。1本1本、良いものを作ろうという継続の先に『国宝』があった。またゼロからそれを続けていくだけです」と今後の活動への意気込みを語っていた。
【『第1回映画館大賞（2026年）』結果一覧】
■第1回 映画館大賞
『国宝』（東宝配給）
■映画館でこそ観るべき！日本映画部門
1位：『国宝』（東宝配給）
2位：『爆弾』（ワーナー・ブラザース配給）
3位：『ファーストキス 1ST KISS』（東宝配給）
■ 映画館でこそ観るべき！外国映画部門
1位：『ウィキッド ふたりの魔女』（東宝東和配給）
2位：『F1R／エフワン』（ワーナー・ブラザース配給）
3位：『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』（東和ピクチャーズ配給）
■ 映画館でこそ観るべき！アニメ映画部門
1位：『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（東宝・アニプレックス配給）
2位：『チェンソーマン レゼ篇』（東宝配給）
3位：『ズートピア2』（ウォルト・ディズニー・ジャパン配給）
■ もっとひろがれ！掘り出し映画部門
1位：『罪人たち』（ワーナー・ブラザース配給）
2位：『WEAPONS／ウェポンズ』（ワーナー・ブラザース配給）
3位：『新幹線大爆破』（ネットフリックス映画）
■ 映画館スタッフイチオシ 日本映画部門
1位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（東宝配給）
2位：『キングダム 魂の決戦』（東宝配給）
3位：『ゴジラ -0.0』（東宝配給）
■ 映画館スタッフイチオシ 外国映画部門
1位：『プラダを着た悪魔2』（ウォルト・ディズニー・ジャパン配給）
2位：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（東宝東和配給）
3位：『トイ・ストーリー5』（ウォルト・ディズニー・ジャパン配給）