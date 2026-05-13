アニメ「ルパン三世」やNHK番組「小さな旅」の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二（おおの・ゆうじ）さんが4日午前6時8分、老衰のため東京都の自宅で死去した。84歳。静岡県出身。親交のある俳優の石坂浩二（84）が大野さんを追悼した。

石坂は訃報を受け、「大野さんとは高校時代からの付き合いでした。あの頃から音楽の才能は際立っていて、“やはり普通ではないな”と感じていました。音楽に対する感覚が、とても豊かな人だったと思います」と当時を振り返った。

続けて「その後、『犬神家の一族』でご一緒できたことも、私にとって大変印象深い思い出です。大野さんの音楽が加わることで、作品の空気や世界観がより深く広がっていくのを感じていました。改めて、素晴らしい音楽家だったと思います」と功績を称えた。

そして「訃報に接し、大変残念に思っております。長年にわたり、多くの素晴らしい音楽を届けてくださったことに、心より敬意を表します。謹んでご冥福をお祈りいたします」と故人をしのんだ。

大野さんは大学在学中からジャズピアニストとして活動し、作曲家に。1977年から「ルパン三世」シリーズの音楽を手がけた。エンディング曲の「ルパン三世 愛のテーマ」や劇場版「カリオストロの城」の主題歌「炎のたからもの」も担当した。ほかに映画「犬神家の一族」「人間の証明」やCM、テレビで多数の楽曲を制作した。

所属事務所によると、5月30日に予定している、Billboard Live TOKYOでのプロデュースライブ「Lupintic All Stars Produced by YUJI OHNO」公演は、予定通り開催するとしている。