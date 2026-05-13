サントリーサンバーズ大阪・盒桐＆小野寺太志選手の行きつけは？
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月６日（水）に『“推し”えて！SVリーガー出没MAP サントリーサンバーズ大阪編 vol.１』を放送した。
本番組では、国内最高峰のバレーボールリーグ「大同生命SVリーグ」で活躍する選手の魅力を深掘りしながら、選手たちの出没スポットを紹介。第３弾となる今回は、レギュラーシーズン１位でファイナル進出を決めたサントリーサンバーズ大阪の出没スポットを深掘り。盒桐選手、盒粁歔手、喜入祥充選手、小野寺太志選手、柏田樹選手を直撃し、プライベートな素顔やSVリーグ連覇にかける思いにも迫った。
今回、出没スポットを明かしたのは、来季から海外でプレーすることが決定しているキャプテン・盒桐選手と身長202cmの高さを生かしたブロックが武器のミドルブロッカー・小野寺太志選手。
２人が口を揃えておすすめしたのが、大阪・豊中にある焼き鳥店「裕HIRO」。盒響手は「焼き鳥は全部美味しい。希少部位もあって、みんなでよく行くお店」と紹介。小野寺選手も「おばんざいや串をコース形式で１本ずつ出してくれるので、雰囲気も含めて全部美味しい」と太鼓判を押し、「おすすめすぎるので、あまり来ないでください（笑）」と冗談交じりにコメント。また盒響手は、お気に入りメニューも紹介。出汁の効いた鍋にスティック状の大根をベーコンで巻いて食べる特別メニューだといい、「自分たちが行く時にスペシャルで作ってくれる」と笑顔で語る。店主も「みんなで来た時に足りないかなと思って。お任せで用意させてもらっています」と選手たちへの気遣いを明かした。
続いて、小野寺選手は勝運祈願で有名な「勝尾寺」もおすすめスポットとして紹介し、「フォトスポットがたくさんある」とも。以前、大阪マーヴェラス・林琴奈選手も紹介していた“勝運スポット”に再び注目が集まった。
さらに番組では、目前に迫ったチャンピオンシップへの思いや選手たちのプライベートな一面に迫るトークを展開。まずチャンピオンシップについて、盒響手は「レギュラーシーズンで優勝したからといって優勝できる場所ではない」と語り、「最後は自分たちの力を出し切るのが全て。何があっても焦らず、自分たちのバレーボールを信じて戦っていきたい」と力強くコメント。また小野寺選手も、レギュラーシーズンを振り返り「悔しい試合もあったけど、戦いながらチーム力を高めていけたシーズンだった」とチームとして積み上げてきた手応えを語り、チャンピオンシップへの強い覚悟をのぞかせた。
また、小野寺選手は勝負飯について愛する奥様の手料理も紹介。「全部美味しいので決めきれない」としながら、「豆腐ハンバーグが大好物。食べたい時はお願いして作ってもらっています」と愛妻家な一面を見せる。一方、盒響手は愛犬・ヨグくんについて熱弁。名前の由来について「『天然水きりっとヨグ』のCMをやらせてもらったので、最初から“ヨグ”にしようと思っていた」と明かし、「家族にしか心を許していないところが可愛い」「感情がすごくわかりやすくて、もう全部が可愛い」と終始デレデレだった。
「ABEMA de J SPORTS」では、『2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP』を全試合生配信。そして、５月15日（金）に開催される『2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP』ファイナル「サントリーサンバーズ大阪 対 大阪ブルテオン」GAME１の試合を無料にて生配信する。
（C）AbemaTV, Inc.
本番組では、国内最高峰のバレーボールリーグ「大同生命SVリーグ」で活躍する選手の魅力を深掘りしながら、選手たちの出没スポットを紹介。第３弾となる今回は、レギュラーシーズン１位でファイナル進出を決めたサントリーサンバーズ大阪の出没スポットを深掘り。盒桐選手、盒粁歔手、喜入祥充選手、小野寺太志選手、柏田樹選手を直撃し、プライベートな素顔やSVリーグ連覇にかける思いにも迫った。
２人が口を揃えておすすめしたのが、大阪・豊中にある焼き鳥店「裕HIRO」。盒響手は「焼き鳥は全部美味しい。希少部位もあって、みんなでよく行くお店」と紹介。小野寺選手も「おばんざいや串をコース形式で１本ずつ出してくれるので、雰囲気も含めて全部美味しい」と太鼓判を押し、「おすすめすぎるので、あまり来ないでください（笑）」と冗談交じりにコメント。また盒響手は、お気に入りメニューも紹介。出汁の効いた鍋にスティック状の大根をベーコンで巻いて食べる特別メニューだといい、「自分たちが行く時にスペシャルで作ってくれる」と笑顔で語る。店主も「みんなで来た時に足りないかなと思って。お任せで用意させてもらっています」と選手たちへの気遣いを明かした。
続いて、小野寺選手は勝運祈願で有名な「勝尾寺」もおすすめスポットとして紹介し、「フォトスポットがたくさんある」とも。以前、大阪マーヴェラス・林琴奈選手も紹介していた“勝運スポット”に再び注目が集まった。
さらに番組では、目前に迫ったチャンピオンシップへの思いや選手たちのプライベートな一面に迫るトークを展開。まずチャンピオンシップについて、盒響手は「レギュラーシーズンで優勝したからといって優勝できる場所ではない」と語り、「最後は自分たちの力を出し切るのが全て。何があっても焦らず、自分たちのバレーボールを信じて戦っていきたい」と力強くコメント。また小野寺選手も、レギュラーシーズンを振り返り「悔しい試合もあったけど、戦いながらチーム力を高めていけたシーズンだった」とチームとして積み上げてきた手応えを語り、チャンピオンシップへの強い覚悟をのぞかせた。
また、小野寺選手は勝負飯について愛する奥様の手料理も紹介。「全部美味しいので決めきれない」としながら、「豆腐ハンバーグが大好物。食べたい時はお願いして作ってもらっています」と愛妻家な一面を見せる。一方、盒響手は愛犬・ヨグくんについて熱弁。名前の由来について「『天然水きりっとヨグ』のCMをやらせてもらったので、最初から“ヨグ”にしようと思っていた」と明かし、「家族にしか心を許していないところが可愛い」「感情がすごくわかりやすくて、もう全部が可愛い」と終始デレデレだった。
「ABEMA de J SPORTS」では、『2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP』を全試合生配信。そして、５月15日（金）に開催される『2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP』ファイナル「サントリーサンバーズ大阪 対 大阪ブルテオン」GAME１の試合を無料にて生配信する。
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