武蔵精密工業<7220.T>が後場に入ってストップ高まで買われている。同社はきょう、インドの子会社がこのほど、同国の電気自動車（ＥＶ）メーカーであるキネティック・グリーンが今後展開する二輪車プラットフォーム向けに統合型電動パワートレインシステムを供給することを内容とする基本合意書を締結したと発表。また、あわせて自社の二輪車用ＥＶ駆動ユニット（ｅ－Ａｘｌｅ）が、インドのエモビ社の新モデル「ＡＫＸ」に採用されたことも明らかにしており、これらが材料視されているもよう。



なお、同社株は朝方にストップ安まで売り込まれる場面があった。同社は１２日取引終了後に２７年３月期通期の連結業績予想を公表。売上高の見通しは前期比３．５％減の３３５０億円、営業利益の見通しは同９．９％減の１８５億円としていることがネガティブ視されたようだ。



出所：MINKABU PRESS