セガ フェイブから、『崩壊：スターレイル』に登場するキャラクターたちのグッズが登場！

”みるっこ”ブランドから「火花」と「ブートヒル」のぬいぐるみがラインナップされます。

セガ フェイブ「崩壊：スターレイル ブートヒル／火花 みるっこ ぬいぐるみ」

【予約受付】

開始日：2026年5月12日（火）

受付店舗：各種ECサイトのほか、アニメ・ホビー系関連ショップなど

※各販売サイトでの予約開始に時間がかかる場合があります

セガ フェイブから、『崩壊：スターレイル』の新作グッズが登場！

『崩壊：スターレイル』は、HoYoverseが贈る『崩壊』シリーズのスペースファンタジーRPGです。

開拓者は「星穹列車」に乗り、宇宙に広がる未知の世界を体験し、冒険とスリルに満ちた旅をすることになります。

2025年12月に発売された花火「フモ」ぬいぐるみに続く第2弾として、キャラクターPVの冒頭にも登場し話題を集めた「火花」のぬいぐるみと、巡海レンジャー「ブートヒル」を愛らしくデフォルメしたぬいぐるみの計2アイテムが同時にラインナップ☆

崩壊：スターレイル ブートヒル みるっこ ぬいぐるみ

価格：6,800円(税込)

発売予定日：2027年1月

サイズ：全長約20×16×30cm

巡海レンジャー「ブートヒル」のぬいぐるみ。

サイボーグのような体や、カウボーイの衣装も繊細に表現されています。

スターレイル 火花 みるっこ ぬいぐるみ

価格：6,800円(税込)

発売予定日：2027年2月

サイズ：全長約35×16×35cm

衣装も表情もキュートな「火花」のぬいぐるみ。

細部まで作りこまれた、愛情感じるグッズです。

『崩壊：スターレイル』の「火花」と「ブートヒル」のかわいいぬいぐるみ！

「崩壊：スターレイル ブートヒル みるっこ ぬいぐるみ」と「崩壊：スターレイル 火花 みるっこ ぬいぐるみ」は、2026年5月12日より予約受付中です。

©miHoYo

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 巡海レンジャー＆配信者をぬいぐるみ化！セガ フェイブ「崩壊：スターレイル ブートヒル／火花 みるっこ ぬいぐるみ」 appeared first on Dtimes.