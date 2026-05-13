【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

コトブキヤは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、「無限邂逅メガロマリア」シリーズを展示している。

同ブースには、雑技団員型アナザー「エアリィ」やウェイトレス型アナザー「スターズ」の原型が登場。「ヘキサギア」の「ガバナー アーマータイプ：ポーンA1」を再解釈し、リファインした「アッシュ【アーマータイプ：ポーンA1】」も展示されている。

また初発表の「ZXR-0」や「クリミナルバスター（仮）」のほか、「赤菱 サナ【戦闘装束】」や「アイスアイゼン」、「篝火 真里亞【戦闘装束】」なども披露されている。

【エアリィ】【スターズ】【アッシュ【アーマータイプ：ポーンA1】】【ZXR-0】【赤菱 サナ【戦闘装束】】【メタモルフォーゼユニット クリミナルバスター（仮）】【アイスアイゼン】【篝火 真里亞【戦闘装束】】【ホライゾン】

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