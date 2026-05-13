【Wacom Art Pen 2】 5月13日 発売 価格：17,380円

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ワコムは、回転検出機能付きペン「Wacom Art Pen 2」を5月13日に発売する。価格は17,380円。【公式】ワコムストアおよび一部家電量販店で販売する。

□【公式】ワコムストアの商品ページ

多くのクリエイターに愛された初代「ワコムアートペン（KP-701E）」が、360度回転検出機能はそのままに、最新のペンテクノロジーを搭載した「Wacom Art Pen 2」として生まれ変わった。

対応するブラシやペン、カーソルと組み合わせることで、筆圧や傾きだけでなく、対応ソフトウェア使用時にはペンの回転角度にも反応する。

これにより、ペンの向きを変えることで線の太さやニュアンスを自在に変えることができる。アナログ画材と同じように、平筆やフェルトペン、カリグラフィーペン、カスタムブラシなどの向きを変えながら描く感覚をデジタルでも直感的に再現できる。

ワコム独自のバッテリーレスEMRテクノロジーを採用しており、3つのサイドスイッチを搭載している。作業効率を高め、制作を止めることなくスムーズに作業を続けることができる。

筆圧感知は最大8,192レベル。繊細なスケッチから力強いストロークまで、滑らかで精密なコントロールが可能。ペン内部には替え芯を3本収納できるホルダーを備えており、必要な時にすぐ交換できる。

替え芯は「Wacom Art Pen 2」専用に開発された3種類の芯、「Wacom Art Pen 2用 カーボンシャフトPOM芯」、「Wacom Art Pen 2用 POM芯」、「Wacom Art Pen 2用フェルト芯」を用意。異なる描き味の3種類から好みに合わせて選ぶことができる。

対応機種

「Wacom MovinkPad Pro 14」

「Wacom Intuos Pro（PTK470／PTK670／PTK870）」

「Wacom Cintiq 16（DTK168）」

「Wacom Cintiq 24（DTK246）」

「Wacom Cintiq 24 touch（DTH246）」

※「Wacom Cintiq Pro（DTH172／DTH227／DTH271）」は、2026年内に対応予定