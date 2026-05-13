『トップガン』40th アニバーサリー スチールブック仕様 4K UHD＋ブルーレイ セット

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ハピネットは、映画「トップガン」公開40周年を記念し、「『トップガン』40th アニバーサリー スチールブック仕様 4K UHD＋ブルーレイセット」を7月3日に発売する。価格は8,690円。発売・販売元はハピネット・メディアマーケティング。

リアルな映像にこだわった迫力のスカイ・アクションシーンと、常識破りの伝説的パイロット・マーヴェリックと若きパイロット達が繰り広げる”胸熱“ドラマが心を鷲掴みにする、映画史に燦然と輝く伝説的名作「トップガン」。パラマウントがシリーズ3作目の制作を進行中であることを正式発表したことでも話題となった本作が、公開40周年を記念したスチールブック仕様で登場。

4K UHD BDとBDがセットになっており、TV版吹替音声として、初回放映時ノーカットのゴールデン洋画劇場版(89)と、放映時にカットされたシーンを追録した“完全版”の木曜洋画劇場版(09)の2種を収録。

キャスト(声の出演：木曜洋画劇場版/ゴールデン洋画劇場版)マーベリック：トム・クルーズ(森川智之/渡辺裕之)チャーリー：ケリー・マクギリス(安藤麻吹/吉田理保子)アイスマン：ヴァル・キルマー(東地宏樹/谷口節)グース：アンソニー・エドワーズ(平田広明/江原正士)

UHD BD/BD共通の特典として、4時間を超える映像特典も収録。「『トップガン』の財産」「6時の方向 -『トップガン』の30年」が楽しめる。

さらに、音声特典として製作ジェリー・ブラッカイマー、監督トニー・スコット、脚本ジャック・エップス・Jrと海軍の専門家による音声解説も収録。

BD版のみの映像特典は、「『トップガン』の舞台裏」「マルチ・アングル ストーリーボード」「エリート中のエリート：現実のトップガン」ミュージック・ビデオ、オリジナルプロモーション映像を収録する。

あらすじ

世界最高のエリート・パイロット養成所、通称“トップガン”入りを果たした、型破りな天才マーベリック。相棒のグースと厳しい訓練を重ね、ライバルのアイスマンと衝突しながらトップを目指す。一方、彼は新任の女性教官チャーリーに心惹かれていくが……。