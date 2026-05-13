都会の喧騒から離れた学園都市、つくば。4月6日に行われた筑波大学の入学式には大学2年生になられた悠仁さまの姿があった。

【写真】華麗なフォームが印象的なバドミントンをされる悠仁さま

一人暮らしで栗ご飯やポテトサラダを作られている

「筑波大学には入学式に参加した新入生に対し、各サークルがビラを配って勧誘するという伝統があります。悠仁さまも、ご自身が所属されているバドミントンサークルのビラを、笑顔で一生懸命配られていましたよ」(筑波大学の学生)

SNSでは、《悠仁さまからビラもらって神》という投稿も見られ、この「ビラ配り」は大きな話題となった。

「現在、赤坂御用地にあるご自宅と大学付近のマンションとの、“2拠点生活”を送られています。親元を離れた生活は初めてのことだと思いますが、2年目ともなれば、徐々に学生生活にも慣れ、先輩としての余裕も出てこられたのではないでしょうか」(皇室ジャーナリスト、以下同)

入学1年目の昨年も、積極的に学生らしいイベントに参加される様子が度々うかがえた。

「『やどかり祭』や『雙峰祭』といった筑波大学の学園祭では、自ら店頭に立って飲食物を販売したり、ご友人と出店を回られたりしていました。昨年11月25日に、秋篠宮さまのお誕生日に先立って行われた記者会見では、一人暮らし中の悠仁さまが、“自炊生活”で栗ご飯やポテトサラダを作られていることを明かされており、のびのびと一人暮らしをエンジョイされているようです」

新歓試合後の親睦会に参加した悠仁さま

そして2年生になると、多くの学生が経験する“重大なミッション”が待ち受けている。

「2年生の春は新入生歓迎会、いわゆる“新歓”に注力する時期です。ビラ配りもその一環ですが、主に2年生が主体となってイベントを企画し、新入生を勧誘するという青春の1ページです。悠仁さまも先輩として、積極的に新入生に声をかけておられるようですね」

今年の1月には同サークルのスキー合宿にも参加されるなど、サークル活動を満喫されている悠仁さま。その腕前を披露される機会も増えているようだ。

「昨年末のサークルの納会では“チーム東京”の一員として試合に臨み、見事優勝されました。賞状を手に、とてもうれしそうな表情を浮かべていたのが印象的でしたね」(サークル関係者、以下同)

そのバドミントンの腕前を新入生にも披露する“新歓試合”が、4月の末に開催された。

「4月25日に行われた試合には、もちろん悠仁さまも参加されました。このサークルには、勝ったときにハイタッチをする慣習があるのですが、悠仁さまも気さくに応じられたのではないでしょうか。新入生にとっても貴重な体験になったと思いますよ」

試合後は、交流を深めるため親睦会にも足を運ばれた。

「1次会は校内の食堂で行われました。用意されていたのは、緑茶や『午後の紅茶ミルクティー』、そして今話題の炭酸飲料『NOPE』など。悠仁さまはミルクティーを選ばれ、運動で渇いたのどを潤されていました」

注目を集めている“ギルティ”な味に流されず、お好みの飲み物を手にされる。プライベートでも堅実な素顔が垣間見えたーー。

