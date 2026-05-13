

綾瀬はるか

綾瀬はるか、大悟（千鳥）、耼木里夢、寛一郎、柊木陽太、野呂佳代、是枝裕和監督がこのほど、都内で行われた『箱の中の羊』（29日公開）完成披露試写会に登壇した。

背中が大胆に開いた淡い青のドレス姿の綾瀬はるか。客席通路からサプライズで登場した。

初共演の千鳥・大悟と夫婦役を務めた。「最初はビックリしたけれど、すぐに面白そうだと思いました。大悟さんの喋り方も聞き馴染みのある方言だったのでしっくりきました」と心境を述べると、大悟は「こっちの方がビックリしましたよ。監督にも『大丈夫ですか？』と聞きましたから」と驚きの様子。

是枝監督からは「大悟さんが思う程、違和感はない。僕としては普通」と太鼓判を押されたという大悟だが、本作の取材を受ける中で、監督が「あの違和感がいいんです！」と発言していたことを暴露して笑いを取っていた。そんな大悟の魅力について是枝監督は「人間味。今の若い人にはない人間臭さが良い」などと評していた。

本作は、“少し先の未来”の“夫婦”そして“家族”の物語。子供を亡くした夫婦が迎え入れたのは、息子の姿をしたヒューマノイド。止まっていた家族としての時間が再び動き出した彼らを待ち受けていたのは、想像を超えた＜未来＞だった――、という内容。