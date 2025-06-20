昨年12月中旬、ドジャース・大谷翔平投手（31）の野球カードがファナティクス社の競売で、300万ドル（約4億7100万円）で落札された。大谷の野球カード史上最高額を更新し、3月には日本国内でも展示された。「Monthly Shohei」5月編は、市場拡大が続くトレーディングカード業界に迫る。大谷の活躍が100年以上続く業界の活性化、新規ファン獲得に大きく貢献している。 （取材・奥田秀樹通信員）

アリゾナ州フェニックスの老舗カードショップ「バッターズボックス」のカウンターに、店主のデービッド・セドルマイヤーさん（55）は2つの古びた箱をそっと置いた。

トレーディング会社大手トップス社の1958年と1960年のガムパックの箱だ。どちらも「1セント（約2円）」と印字されている。「当時はこれにカードが12枚入っていた。中身はもうないけど、この箱自体がお宝なんだ」。カードがガムのおまけだった時代。この箱には現在、995ドル（約15万6200円）と800ドル（約12万5600円）の高値が付けられている。

米カード業界の歴史は古い。1870〜1890年代にタバコ会社が箱を補強するための紙として、選手の写真カードを入れたのが始まりとされる。「バッターズボックス」は1980年代初頭に創業。「80年代半ばから後半はグッデン、カンセコ、マグワイアが人気でカードブームだったね」。しかし、その熱狂は長く続かなかった。トップス社やアッパーデック社の発行枚数はほぼ無制限。希少性が薄かった。

あれから40年。現代のカード業界は様変わりした。変えたのはファナティクス社のマイケル・ルービンCEOだ。21年に各リーグや選手会とカードのライセンス契約を結び、22年にはトップス社を買収した。80年代後半の失敗を教訓に、供給体制をテクノロジーで管理し、限定カードで希少価値を生んだ。

その市場をけん引している存在が大谷だ。昨年12月には実際に着用したユニホームのゴールドロゴ付きで1枚限定のカードが300万ドルで落札された。米競売サイトeBayでの26年のカード売り上げは、3月時点で約3678万ドル（約57億7400万円）と他のレジェンドアスリートを引き離しトップに立つ。鑑定会社PSAのカード鑑定数でも、大谷は8万8000枚以上で1位となっている。

セドルマイヤーさんは言う。「翔平は本当に特別だ。二刀流、劇的なWBC優勝、50―50（54本塁打＆59盗塁）など永遠に語り継がれるシーンをつくってきた。人間的にも謙虚で、理想的なスポーツマン像に近い」

大谷は売上高だけでなく、カード発行のスピードさえも変えた。3月のWBCの台湾戦で満塁本塁打を放った際のジェスチャーが似ていると話題になり、プロレス団体「WWE」のジョン・シナとのコラボカードが36時間以内に発売された。SNS全盛の現代では“ミーム化”した瞬間に価値を持つ。大谷の場合は「全ての瞬間が歴史になる」と市場に受け止められている。

限定品に限らず、新人だった18年の大谷のカードは流通が1万5000枚以上と多いが、最近では900ドル（約14万円）以上で取引されている。24年12月時点の200ドル（約3万1400円）未満から異例の上げ幅だ。

セドルマイヤーさんの店に並ぶビンテージカードは、長い年月をかけて価値を築いてきた年代物だ。一方、大谷は一つのしぐささえ瞬時にカードへと変える。今、業界で起きている変化の中心に、間違いなく大谷がいる。そして次の瞬間もまた、新たな“価値”として刻まれていく。

≪コラボでHIT新たなファン層獲得≫トップス社の代表を務めるデービッド・ライナー氏は「彼はグローバルスーパースター。その活躍は売り上げ以上に、カードというカテゴリー全体を押し上げる」と大谷の影響力の大きさを語った。

コレクターの輪を広げる一つの方法がコラボカードの販売だ。大谷×ジョン・シナをはじめ、NBA、NFL、WWE、UEFAなど多くの競技の権利を有する同社は異競技コラボを何度も実行。ライナー氏は「そういうことができるのが我々の強み。そうやってファンを増やしていきたい」と世界中を対象としたビジネスをにらむ。

さらなるコレクターの獲得へ。ライナー氏は「大谷×アート界」の異色のコラボも予告した。狙いは野球やスポーツに根付いていない新たなファン層の獲得。ライナー氏も「“こんなことができるんだ”って皆さんを驚かせたい」とその時が待ち切れない様子だった。（小林 伊織）

▽トレーディングカード スポーツ選手、アニメのキャラクター、アイドルなどをカード化したもの。希少価値の高いものは「レアカード」として専門店やオークションなどで高額売買される。米国では1930年代から普及し、トップス社、パニーニ社などがしのぎを削る。2022年8月には、ヤンキースで活躍したミッキー・マントルの52年トップス社製の野球カードが、オークション史上最高額の1260万ドル（当時約17億4000万円）で落札された。